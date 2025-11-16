Los depósitos de la Pensión para el Bienestar que otorga el Gobierno mexicano han quedado pausados para todos los beneficiarios del país, por lo que durante esta semana se transferirá el dinero de una manera en particular.

El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, no contempla la dispersión de recursos durante una fecha del mes. Aquellos ciudadanos que busquen saber los motivos, deberán tomar nota de todos los detalles al respecto.

¿En qué fecha no depositarán la Pensión para el Bienestar?

En función de la información que mantiene actualizada la entidad bancaria encargada de distribuir las pensiones a los mexicanos inscritos, la Pensión Bienestar no se entregará a los beneficiarios por el feriado del lunes 17 de noviembre.

¿Cuándo vuelven a depositar la Pensión Bienestar para adultos mayores? (Foto: Archivo).

Esto se debe a que se conmemora en todo el país un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana, considerado para el Gobierno de Claudia Sheinbaum como un descanso obligatorio a nivel nacional.

Durante estas jornadas, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), algunas actividades y servicios quedan suspendidos de manera temporal hasta el día hábil siguiente.

Por esta razón, todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar, entre los que se incluyen los adultos mayores, deberán aguardar al próximo martes para ver acreditado su dinero según las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden cobrar la Pensión Bienestar en México?

La Pensión Bienestar constituye uno de los Programas del Bienestar más requeridos por los sectores de la población mexicana más vulnerables. Los interesados en formar parte y recibir un apoyo bimestral del Gobierno deberán tomar nota de las categorías disponibles:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar: quiénes cobran la tercera semana de noviembre

Con el feriado del lunes 17 de noviembre vigente para todo el territorio azteca, los beneficiarios de la Pensión Bienestar deberán aguardar hasta el martes 18 de noviembre para cobrar su pensión.

Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido.

Para la tercera semana del mes

, los depósitos de dinero se asignarán de la siguiente manera:

Martes 18 de noviembre: letra M

Miércoles 19 de noviembre: letra N, Ñ y O.

Jueves 20 de noviembre: letras P y Q

Viernes 21 de noviembre: letra R.