El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece requisitos puntuales para poder renovar la licencia de conducir. Entre ellas, se requiere poder cumplir estándares mínimos de visión antes de emitir un nuevo documento.

Este requisito es clave para poder completar el trámite, dado que se trata de una factor importante en lo que refiere a la seguridad vial y pública.

El DMV prohíbe la renovación de la licencia de conducir a quienes no pasen este examen: ¿Cuáles son los requisitos del trámite?

Para renovar una licencia de conducir en el estado de Nueva York, el DMV establece que los conductores deben cumplir con una serie de requisitos:

Aprobar un examen de visión.

Presentar la documentación requerida según la modalidad de renovación (en línea, por correo o presencial).

Pagar la tarifa correspondiente.

Renovar la licencia hasta un año antes de su vencimiento o dentro de los dos años posteriores a la fecha de expiración.

Si la licencia de conducir estuvo vencida durante dos años, ya no podrá renovarse.

Para renovar una licencia de conducir en el estado de Nueva York, el DMV establece que los conductores deben cumplir con una serie de requisitos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Examen de visión: ¿Cómo se realiza?

El examen de visión puede completarse de tres maneras:

En una oficina del DMV.

Con un profesional de la salud visual que participe del DMV Online Visión Registry.

Con un médico u otro profesional autorizado que complete el formulario MV-619.

El DMV exige demostrar una agudeza visual mínima de 20/40.

¿Qué pasa si no apruebo el examen de visión?

Si el conductor no supera el examen de visión, el DMV no podrá renovar la licencia hasta que se acredite que cumple con el estándar visual exigido.