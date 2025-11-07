El transporte marítimo internacional está al borde de una transformación histórica: China ha desvelado las especificaciones técnicas de un innovador buque de carga de propulsión nuclear, proyectado para ser el portacontenedores más grande a nivel global.

Este navío de última generación, diseñado por el Grupo de Construcción Naval Jiangnan, integrará un reactor de sales fundidas de torio (TMSR) de 200 megavatios de potencia térmica, capaz de movilizar hasta 14.000 contenedores estándar. Este hito no solo posiciona a China como líder en energía nuclear avanzada, sino que promete redefinir la logística mundial gracias a una autonomía operativa sin precedentes .

Una de las ventajas clave de este megabuque nuclear es su asombrosa autonomía . El ingeniero jefe Hu Keyi ha destacado que el diseño permitirá al barco operar durante años sin necesidad de repostar combustible, equiparando su potencia térmica a la de los reactores S6W de los submarinos de ataque clase Seawolf de la Armada estadounidense.

Cómo será el buque de propulsión nuclear chino

El sistema de propulsión se distingue por no utilizar vapor; en su lugar, emplea un eficiente ciclo Brayton basado en dióxido de carbono supercrítico (sCO₂) . Esta configuración avanzada convierte la energía térmica en electricidad con una eficiencia excepcional (45-50%), muy superior al 33% de los sistemas nucleares convencionales, generando 50 MW de energía eléctrica constante.

Archivo

La seguridad nuclear es un pilar central en este proyecto, gracias a la elección del torio en lugar del uranio. El torio, un material más abundante y estable, elimina la necesidad de refrigeración por agua, permitiendo que el reactor opere a presión atmosférica y minimizando el riesgo de explosiones.

Además, la intrínseca seguridad del sistema se refuerza con un coeficiente de temperatura negativo: si la temperatura aumenta, la reacción nuclear se desacelera automáticamente para prevenir sobrecalentamientos. El diseño también incluye dos sistemas pasivos de eliminación de calor residual y una cámara de seguridad que solidificaría el combustible líquido en caso de emergencia extrema.

China, el líder en energía del torio

El desarrollo de este buque portacontenedores nuclear es parte integral de la ambiciosa estrategia de China para dominar el campo de la energía nuclear de próxima generación. El país ya demostró la viabilidad de esta tecnología que otras naciones, como Estados Unidos, habían descartado, al operar exitosamente el primer reactor experimental de torio en el desierto de Gobi en 2025.

Aprovechando sus vastas reservas de torio, China planea aplicar esta solución a otras embarcaciones comerciales, como petroleros y centrales flotantes, consolidando al torio como una fuente energética limpia, duradera y de gran potencial.

De confirmarse el éxito de estos ensayos, el nuevo buque insignia nuclear chino podría iniciar una auténtica revolución, ofreciendo una combinación inigualable de autonomía, eficiencia energética y bajas emisiones.