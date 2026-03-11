Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma para limitar el monto de las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen obtuvo 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, sin reservas ni votos particulares de por medio. Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró aprobado el dictamen e instruyó su pase a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para su publicación en la Gaceta del Senado. “Se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad”, afirmó el legislador. La iniciativa, remitida por la titular del Ejecutivo Federal el 3 de marzo, modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, los funcionarios y exfuncionarios públicos no podrán recibir jubilaciones o pensiones superiores al 50% de lo que percibe la presidenta de la República, poniendo fin a las denominadas “pensiones doradas”. Fue la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien anunció el domingo pasado en redes sociales que la iniciativa sería discutida durante esta semana en la Cámara Alta. La senadora subrayó el alcance de la medida y su impacto directo sobre los beneficios económicos que hasta ahora recibían altos funcionarios al concluir su gestión. Castillo Juárez también señaló que senadoras y senadores estarán atentos a la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados en torno a la Reforma Político-Electoral, que la presidenta Sheinbaum remitió la semana pasada al Congreso de la Unión. Ambas iniciativas forman parte de una agenda legislativa de alto impacto para el período del 9 al 13 de marzo. La aprobación unánime de la reforma a las pensiones representa un avance significativo en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo Federal. El dictamen deberá continuar su trámite en el pleno del Senado antes de su eventual promulgación como ley, en el marco de una semana en la que el Congreso mexicano concentra varias de las reformas más relevantes del actual gobierno.