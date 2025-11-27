China, una de las principales potencias económicas y tecnológicas mundiales, ha abierto oficialmente su convocatoria para el ciclo académico 2026-2027. El Programa de Becas del Gobierno de la República Popular China está dirigido a jóvenes y profesionales mexicanos que deseen mudarse, estudiar y desarrollar una carrera académica en sus prestigiosas universidades.

La convocatoria, publicada en noviembre de 2025, ofrece una oportunidad integral de estudios de licenciatura, posgrado, idioma y estancias de investigación. Los seleccionados cursarán programas presenciales, impartidos en chino o inglés, con la única exigencia de cumplir con requisitos académicos y documentales específicos.

Qué incluye la beca para viajar y estudiar en China

El Gobierno chino financia todos los aspectos esenciales para que los estudiantes extranjeros vivan y estudien sin preocupaciones financieras. El apoyo es total y aplica para todos los niveles, desde un año de estudio de chino hasta doctorados completos, variando la duración según el programa, los beneficios pueden ser:

Pago completo de matrícula y colegiatura.

Estipendio mensual para manutención.

Alojamiento en residencia universitaria o subsidio.

Seguro médico internacional con cobertura completa.

Programas disponibles en todas las áreas del conocimiento.

Cómo postularse: esta es la fecha límite

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la AMEXCID, funge como ventanilla única para recibir solicitudes, facilitando el proceso. La postulación ya está abierta y tiene un plazo estricto:

Inicio de postulación: 18 de noviembre de 2025.

Cierre improrrogable: 16 de enero de 2026.

Cuales son los requisitos para vivir y estudiar en China gratis y con todo pago

Los requisitos para esta beca en China son claros y muy específicos, buscando reducir el margen de error para los postulantes. Es obligatorio un promedio mínimo de 8.0/10 y un pasaporte vigente posterior al 1 de marzo de 2026.

La beca internacional para vivir y estudiar en el exterior con todo pago y pocos requisitos

Los requisitos de edad máxima varían según el nivel:

Licenciatura: menos de 25 años.

Maestría: menos de 35 años.

Doctorado: menos de 40 años.

Especialidad: menos de 45 años.

Investigación: menos de 50 años.

En cuanto al idioma, se exige HSK 3 o HSK 4 para programas en chino, y IELTS 6.5 o TOEFL iBT 90 para programas en inglés. El programa de idioma chino no requiere prueba previa.

Proceso de postulación

El trámite requiere dos registros obligatorios; omitir cualquiera de ellos invalida automáticamente la candidatura.

El programa internacional que permite vivir y estudiar en el exterior con todo pago y pocos requisitos

Registro en la Plataforma China: Se debe seleccionar la categoría “Tipo A” y usar el Número de Agencia 4841.

Registro en el Sistema Mexicano: Cargar la solicitud en el sistema SIGCA de la SRE.

Un requisito indispensable es el documento de preadmisión emitido por una universidad china; sin él, la postulación es inválida. Todos los documentos deben enviarse en PDF, completos, firmados y traducidos oficialmente al inglés o chino.

Los más importantes son:

Formato oficial “Application Form for Chinese Government Scholarship”.

Certificados y calificaciones con traducción notariada.

Constancias de idioma correspondientes (IELTS/TOEFL o HSK).

Documento de preadmisión de una universidad china (Obligatorio).

Plan de estudios o proyecto de investigación (200 a 800 palabras).

Certificado federal de no antecedentes penales con traducción.

Examen médico “Foreigner Physical Examination Form” (vigencia máxima de 6 meses).

El Gobierno chino es estricto con el cumplimiento de requisitos y la puntualidad: no hay prórrogas. Es fundamental recordar que la SRE solo es intermediaria, y los seleccionados serán notificados directamente por el gobierno asiático.