Ante la información falsa que circuló de cara al Mundial 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) salió a aclarar que no realizará clausuras ni inspecciones aleatorias en bares, restaurantes y comercios. La autoridad subrayó que su actuación se rige por la legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

La precisión llegó en un comunicado del 10 de junio de 2026, después de que se viralizara una versión de operativos casa por casa al arrancar el torneo. El IMPI desmintió ese escenario y pidió a la ciudadanía y a los medios verificar la información en fuentes oficiales para evitar rumores que generen alarma.

Cómo actúa realmente el IMPI: solo a petición de parte

El Instituto aclaró que las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos de transmisión denuncian una posible infracción. Funciona como autoridad administrativa que tramita y resuelve esos procedimientos dentro del marco legal y respetando las garantías de las partes.

No clausura establecimientos ni realiza revisiones aleatorias.

Solo interviene cuando el titular de los derechos lo solicita formalmente.

Tramita y resuelve los procedimientos por posibles infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Continuará vigilando el cumplimiento de la normatividad y actuará conforme a sus atribuciones ante irregularidades.

Cuidado con los falsos inspectores

El organismo pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender ni extorsionar por personas que se hagan pasar por su personal. Todos sus inspectores portan gafete oficial con fotografía y solo tienen facultades para visitas de verificación dentro de sus atribuciones; cualquier actuación fuera de ese marco es irregular y puede denunciarse. La advertencia llegó en paralelo a los operativos reales contra la piratería deportiva.

Para mayor certeza, el IMPI indicó que la identidad de sus verificadores puede confirmarse en el portal de nómina transparente del Gobierno (nominatransparente.rhnet.gob.mx), donde se publica el personal de la Administración Pública Federal. La verificación cobra relevancia sobre todo en las sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, donde se concentran los negocios que proyectan los partidos.

Qué deben hacer los establecimientos

El IMPI exhortó a los negocios a cumplir con la ley y recordó que retransmitir eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal, ya que puede constituir una infracción en materia de derechos de autor y derechos conexos. Para proyectar los partidos de forma legal, el camino es contratar una señal con licencia comercial ante el titular de los derechos. Tres puntos para no exponerse: