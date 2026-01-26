La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió un aviso dirigido a ciertos automovilistas del país por un trámite de suma urgencia que deberán realizar antes del comienzo de febrero.

Alerta de la PROFECO: habrá una verificación vehicular en enero para estos autos

La PROFECO hizo público a través de sus canales oficiales de comunicación un llamado a revisión para algunos conductores del país por una falla que han presentado ciertos coches.

Alguno de los modelos de coches por los que alertó la PROFECO. (Foto: Archivo)

La alerta que emitió el organismo gubernamental encargado de velar por los derechos de los consumidores es para 2,515 automóviles marca Honda modelo Pilot año 2023-2025, Acura modelo MDX año 2024-2025 y Acura modelo TLX año 2024-2025 .

¿Cuál es la falla que alertó la PROFECO?

En función del comunicado que emitió la PROFECO a los propietarios de los coches con fallas, existe la posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición .

Esto podría derivar en que las luces de freno traseras permanezcan encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida. Por ello, la empresa anunció que inspeccionará el perno del pivote.

¿Qué solución ofrece la PROFECO?

Para tranquilidad de los automovilistas, se informó que el proveedor contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con las personas afectadas y les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio.

Los conductores mexicanos que se vean afectados por la falla informada por la PROFECO podrán gestionar sus consultas en los canales oficiales de comunicación de la automotriz. (Foto: Archivo) Freepik

Quienes deseen consultar sobre el llamado, podrán hacerlo ingrensando en el enlace https://www.honda.mx/recall?section=autos dentro de la página web http://www.honda.mx/.

Al mismo tiempo, la automotriz dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos. La campaña para arreglar el desperfecto se mantendrá de manera indefinida.