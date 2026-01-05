Un fallo reciente de la Suprema Corte cambió una práctica que beneficiaba a varios jubilados del IMSS. Checa a continuación de qué se trata esta medida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que impacta de forma directa en el sistema de pensiones del IMSS y en los ingresos de un grupo específico de jubilados. El fallo aclara que no es legal cobrar dos pensiones cuando ambas se originan en el mismo vínculo laboral.

La decisión ya genera dudas entre trabajadores activos y pensionados, especialmente entre quienes estaban por iniciar su trámite de retiro.

A continuación, te contamos qué cambió esta nueva medida, a quiénes afecta y cómo impacta en la planeación del retiro laboral.

Qué resolvió la Suprema Corte sobre la doble pensión del IMSS

La Suprema Corte determinó que no se puede cobrar una jubilación contractual y una pensión por vejez del IMSS de manera simultánea si ambas derivan del mismo periodo laboral. Según el fallo, hacerlo implicaría duplicar un beneficio que ya está contemplado dentro del esquema de jubilación.

Un fallo reciente de la Suprema Corte cambió una práctica que beneficiaba a varios jubilados del IMSS. Checa a continuación de qué se trata esta medida. SCJN

El criterio se basa en la interpretación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, el cual ya incluye los riesgos asociados a la vejez. Por ese motivo, los ministros concluyeron que no existe fundamento legal para otorgar ambas prestaciones al mismo tiempo.

Con esta resolución, el máximo tribunal busca unificar criterios y evitar interpretaciones que permitan el cobro de beneficios duplicados financiados por el mismo instituto.

Quiénes ya no podrán cobrar dos pensiones del IMSS

La resolución de la SCJN impacta de manera directa a un grupo específico de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, al establecer que no pueden acumular dos prestaciones derivadas del mismo vínculo laboral. En concreto, la medida aplica a:

Trabajadores del IMSS que se jubilan bajo el régimen contractual.

Jubilados que buscaban cobrar, de forma simultánea, una jubilación contractual y una pensión por vejez conforme a la Ley del Seguro Social.

La Corte concluyó que la jubilación contractual ya incluye los beneficios por vejez, por lo que no es posible sumar un segundo pago por el mismo concepto. La medida no afecta a pensionados con ingresos de distintos regímenes ni cambia las reglas generales del IMSS.

Qué deben revisar los pensionados

Con este nuevo criterio, algunos jubilados deberán ajustar su planeación financiera, en especial quienes contaban con un ingreso doble al momento del retiro. La decisión no elimina derechos adquiridos, pero sí redefine la forma en que se aplican las prestaciones.

La Suprema Corte también precisó que, si la pensión legal resulta mayor que la jubilación contractual, el IMSS deberá cubrir la diferencia, aunque no permitirá el cobro de ambas de manera simultánea.

Ante este escenario, especialistas recomiendan revisar con atención bajo qué régimen se tramita la pensión y considerar asesoría antes de iniciar el proceso, para evitar errores que puedan afectar el monto final del retiro.