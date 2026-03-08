El Banco del Bienestar lanzó una advertencia dirigida a miles de usuarios en México que utilizan su tarjeta para retirar dinero o realizar distintas operaciones bancarias. El aviso generó atención porque está relacionado con un problema frecuente que puede impedir el uso normal del plástico. La entidad financiera pidió a los clientes prestar especial atención a un detalle que, si se repite varias veces, puede derivar en el bloqueo de la tarjeta. En algunos casos, la situación puede resolverse sola, pero en otros puede requerir acudir a una sucursal. Según explicó el banco a través de sus canales oficiales, cuando aparece este inconveniente lo más importante es no seguir utilizando la tarjeta de inmediato. Hacerlo sin esperar el tiempo indicado podría provocar un problema mayor con la cuenta. El Banco del Bienestar explicó que uno de los motivos más comunes por los que se bloquea una tarjeta está relacionado con el Número de Identificación Personal (NIP). El NIP es un código de cuatro dígitos que permite identificar al usuario en los cajeros automáticos, la banca electrónica y otros sistemas donde se realizan transacciones o consultas de saldo. Cuando una persona introduce varias veces un NIP incorrecto, el sistema puede activar un bloqueo temporal de la tarjeta como medida de seguridad. Esto evita posibles intentos de fraude o accesos no autorizados a la cuenta. En estos casos, el banco recomienda mantener la calma y no intentar utilizar la tarjeta nuevamente. El sistema suele restablecer el acceso de forma automática después de 48 horas. Si el usuario insiste en usar la tarjeta mientras está bloqueada, existe el riesgo de que se genere un bloqueo permanente, lo que obligaría a acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para resolver el problema. Además de esta advertencia, el Banco del Bienestar recordó a sus clientes que es fundamental cambiar el NIP de la tarjeta cuando se recibe el plástico por primera vez. Actualizar esta clave ayuda a proteger la cuenta y evitar que otras personas puedan acceder a los recursos depositados en la tarjeta. Las autoridades del banco también recomiendan no compartir el NIP con terceros, ya que se trata de un dato confidencial que protege el acceso a la cuenta. Seguir estas recomendaciones puede evitar bloqueos de la Tarjeta del Bienestar y prevenir problemas al momento de retirar dinero o realizar otras operaciones en cajeros automáticos.