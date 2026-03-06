El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que miles de cuentas bancarias en todo el país serán inmovilizadas durante los próximos días como parte de sus procesos de fiscalización. La medida impacta directamente a clientes de las principales instituciones financieras del país: BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca, así como al resto de bancos que operan en territorio nacional. La autoridad fiscal fue enfática en aclarar que no se trata de un operativo masivo ni aleatorio. Cuando el organismo público ordena la inmovilización de una cuenta bancaria, no implica su cancelación definitiva ni la pérdida de los recursos depositados en ella. Lo que ocurre es una suspensión temporal de todos los movimientos financieros asociados a esa cuenta: transferencias, retiros en cajero o ventanilla, pagos de servicios, domiciliaciones y depósitos quedan completamente bloqueados. La cuenta permanece activa en el sistema bancario, pero inoperable para su titular hasta que se regularice la situación fiscal. En la práctica, esto significa que el cuentahabiente no podrá acceder a su dinero, realizar compras con tarjeta de débito vinculada ni recibir pagos mientras dure el bloqueo. Entre los motivos más frecuentes que desencadenan el congelamiento de una cuenta bancaria destacan los siguientes: Es importante destacar que los créditos fiscales firmes representan la categoría de mayor riesgo, ya que una vez que la deuda adquiere ese carácter, la autoridad puede proceder directamente con las medidas de cobro coactivo. La mejor forma de evitar que el SAT inmovilice tus cuentas bancarias es mantener al corriente todas tus obligaciones fiscales. Si ya recibiste una notificación del SAT o sospechas que tienes adeudos pendientes, los pasos recomendados son los siguientes: