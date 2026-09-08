Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 8 de septiembre.

Estas son las efemérides del 8 de septiembre

1841: En la aldea de Nelahozeves (actual República Checa) nace Antonín Dvorák, compositor posromántico, considerado representante del nacionalismo musical checo. Su obra más célebre es la "Sinfonía del Nuevo Mundo". (Hace 185 años)

1474: En Reggio Emilia, Italia, nace Ludovico Ariosto, poeta apodado "el Homero de Italia", autor del poema épico "Orlando furioso" entre otras muchas obras de merecida fama. (Hace 552 años)

1207: En la ciudad portuguesa de Coimbra, nace el que será cuarto rey de Portugal, Sancho II de Borgoña, apodado "el Capelo" o "el Piadoso", hijo mayor del rey Alfonso II "el Gordo" y de su esposa, la infanta castellana Urraca de Borgoña. Subirá al trono en 1223. En 1247, tras ser víctima de una conspiración que le acusará de hereje, será sucedido por su hermano Alfonso de Boulogne. Fallecerá en su exilio de Toledo, España, al año siguiente. (Hace 819 años)

1157: Nace en Oxford (Inglaterra) Ricardo I (Corazón de León), que será reconocido por sus modos caballerosos y grandes proezas durante la Tercera Cruzada. También será un rey muy querido por su pueblo que a la larga lo venerará como héroe. (Hace 869 años)

Fuente: narrativas-mx

2022: En su residencia de verano del castillo de Balmoral (Escocia, Reino Unido), fallece la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad tras siete décadas de reinado. (Hace 4 años)

1645: Muere en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real, España) Francisco de Quevedo y Villegas, noble y escritor español del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España que cultivó un humor ingenioso, cruel y divertido y gran rival de Góngora. Tocó todos los géneros literarios de su época. (Hace 381 años)

Fuente: narrativas-mx

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Antonín Dvorák en 1841, ya que se le considera el representante del nacionalismo musical checo y su obra más célebre, la "Sinfonía del Nuevo Mundo", ha tenido un impacto significativo en la música clásica, contribuyendo a la identidad cultural de Chequia y resonando en todo el mundo.