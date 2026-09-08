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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 7 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 00.03 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 6 km al sur de Puerto Escondido, con una profundidad de 6.6 kilómetros, latitud de 15.812° y una longitud de -97.075°.

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Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter se registró en chiapas (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter se registró en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

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¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil llamó a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y estanterías y no use elevadores. Si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de fachadas y postes.

Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro, evacúe por rutas señalizadas y reúnase en puntos de encuentro. Comunique su situación por mensajes de texto, siga canales oficiales y mantenga a mano una mochila de emergencia.

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