Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 1 de septiembre.

Estas son las efemérides del 1 de septiembre

1875: Nace en Chicago, EE.UU., el prolífico escritor Edgar Rice Burroughs, que en 1912 publicará su novela "Tarzán de los monos". Además, su obra comprenderá numerosas novelas del viejo oeste, relatos históricos y de ciencia ficción, con una serie marciana que tendrá gran éxito narrando las aventuras de John Carter. (Hace 151 años)

1653: En Nuremberg, Alemania, nace Johann Christoph Pachelbel, músico y compositor, destacado organista y clavicembalista, célebre por su "Canon en Re mayor". (Hace 373 años)

1453: Nace en Motilla (Córdoba, España) Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, militar español al servicio de los Reyes Católicos. (Hace 573 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1715: En su residencia de Versalles (Francia), fallece a los 76 años el Rey Sol, Luis XIV. Cuando llegó al trono en 1643 heredaba el estado más poderoso y rico y poblado de Europa, pero a su muerte, su legado tras muchos errores en política interior y exterior, no puede ser más trágico: decadencia del régimen, declive de Francia y la hambruna que sufre el pueblo. (Hace 311 años)

1159: En Roma, Italia, fallece el Papa Adriano IV que es sucedido en el trono de San Pedro por Alejandro III. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico I "Barbarroja" no le reconocerá como tal y le neutralizará con el antipapa Víctor IV. (Hace 867 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Edgar Rice Burroughs en 1875, debido a su impacto en la literatura contemporánea, particularmente por su creación del personaje Tarzán y sus influyentes obras de ciencia ficción y aventuras, que han entretenido a diversas generaciones.