Incluir arándanos en la alimentación puede marcar una gran diferencia en la salud visual (Fuente: Archivo).

Los arándanos son una de las frutas más estudiadas por la ciencia nutricional debido a su elevada concentración de polifenoles, especialmente antocianinas. Según una revisión publicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), su consumo regular se relaciona con diversos beneficios para la salud, incluyendo protección cardiovascular y metabólica.

La investigación señala que “el consumo regular de arándanos puede favorecer y/o proteger contra enfermedades cardiovasculares, prediabetes y diabetes tipo 2, así como mejorar la función cerebral y cognitiva”. Estas propiedades han convertido a esta fruta en una de las más recomendadas dentro de una alimentación equilibrada.

Los expertos de los NIH destacan que las antocianinas presentes en los arándanos interactúan con la microbiota intestinal y participan en procesos antiinflamatorios. El estudio concluye que existe “evidencia prometedora” de que los arándanos pueden beneficiar la salud cardiovascular, cerebral, intestinal y la recuperación después del ejercicio.

Los arándanos son una alternativa ecológica a los tóxicos y repelen plagas. (Fuente: Shutterstock)

¿Por qué comer los arándanos con la piel antes del desayuno?

Comer arándanos enteros y sin pelar antes del desayuno permite aprovechar al máximo sus compuestos bioactivos.

Gran parte de las antocianinas, la fibra dietética y otros polifenoles se concentran en la piel de la fruta. Además, incorporarlos en las primeras horas del día puede contribuir a una mejor calidad nutricional del desayuno y favorecer la saciedad.

Cinco razones para incluirlos diariamente en la mañana:

Ayudan a proteger la salud del corazón gracias a sus compuestos antioxidantes.

Pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar el control de la glucosa.

Favorecen la función cerebral y el rendimiento cognitivo.

Contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.

Ayudan a reducir procesos inflamatorios relacionados con el ejercicio y el estrés oxidativo.

Aunque los estudios muestran resultados alentadores, los especialistas recuerdan que los arándanos no son un medicamento. Sus beneficios se observan cuando forman parte de una alimentación saludable, variada y acompañada de hábitos como la actividad física regular y un adecuado descanso.

Cultivo de arándanos zi3000

Las enfermedades que los arándanos ayudan a prevenir o combatir

Uno de los campos donde existe mayor evidencia es la salud cardiovascular.

El análisis de estudios de seguimiento a largo plazo encontró que las personas con mayor consumo de arándanos y antocianinas presentaron menores riesgos de hipertensión e infarto de miocardio. Por ello, los investigadores consideran que esta fruta puede desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades del corazón.

Los arándanos también han mostrado potencial en la prevención de la diabetes tipo 2 y en el manejo de la prediabetes. Diversos ensayos clínicos observaron mejoras en la sensibilidad a la insulina y reducciones en algunos marcadores relacionados con el control de la glucosa, especialmente en personas con obesidad o resistencia a la insulina.

Los beneficios para la salud al comer arándanos. El Cronista | Grok IA

Por otra parte, la evidencia científica indica que una mayor ingesta de bayas, incluidos los arándanos, se asocia con una menor velocidad de deterioro cognitivo relacionado con la edad y con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Algunos estudios sugieren beneficios para trastornos gastrointestinales funcionales y una mejor recuperación después de ejercicios físicamente exigentes, gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes.