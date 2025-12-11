Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 11 de diciembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 11 de diciembre

1882: Nace en Breslau (Reino de Prusia y actual Polonia) Max Born, matemático y físico alemán considerado el padre de la mecánica cuántica y uno de los investigadores más decisivos en los campos de la física y las matemáticas. Introdujo el concepto de probabilidad en la ecuación de Schrödinger y enunció uno de los principios fundamentales de la física que cimenta la mecánica cuántica, el de la complementariedad. Obtendrá el Premio Nobel de Física en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica, galardón compartido con el físico alemán Walter Bothe. (Hace 143 años)

1843: En Clausthal-Zellerfeld, Prusia (actual Alemania), nace Heinrich Robert Koch, médico alemán que descubrirá el bacilo de la tuberculosis y el del cólera, Premio Nobel de Medicina en 1905. (Hace 182 años)

1810: En la "ciudad de la luz" (París, Francia) nace Alfred de Musset, escritor y dramaturgo francés, uno de los principales autores del romanticismo; también en su teatro, aunque no alcanzará las cotas de intensidad expresiva de su obra lírica. Entre sus poemas más célebres estarán "Rolla" y "Las cuatro noches". (Hace 215 años)

1803: Nace en Isère (Francia) Hector Berlioz, compositor romántico francés, que será considerado el padre de la estructura de la orquesta moderna. La "Sinfonía Fantástica" y "Romeo y Julieta" se encuentran entres sus composiciones más conocidas. (Hace 222 años)

1872: Fallece en Hawái sin nombrar sucesor, el rey Hawáiano Kamehameha V, que quiso promulgar una nueva Constitución que fuera más favorable a los intereses de su corona y no hacer enmiendas a la antigua. Sin embargo, en agosto de 1864 firmó la nueva Constitución siendo una reforma de la anterior de la que se suprimieron una veintena de artículos. (Hace 153 años)

1831: Muere fusilado en la malagueña playa de San Andrés (España), sin pronunciamiento de causa y por una orden de puño y letra del rey Fernando VII, junto a otros compañeros, el general liberal José María Torrijos que se ha opuesto al absolutismo. (Hace 194 años)

1282: En la Tracia turca, junto a las costas del Mar de Mármara, fallece Miguel VIII, emperador de Bizancio desde 1261 y fundador de la dinastía de los Paleólogos que gobernará hasta el final del imperio bizantino en 1453. (Hace 743 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Max Born en 1882, ya que es considerado el padre de la mecánica cuántica y su trabajo introdujo conceptos fundamentales que revolucionaron la física y las matemáticas, como la probabilidad en la ecuación de Schrödinger. Su contribución a la ciencia fue reconocida con el Premio Nobel de Física en 1954.