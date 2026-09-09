Ángela Karime Venegas, estudiante mexicana de 16 años, creó un extintor acústico portátil que sofoca el fuego mediante ondas sonoras de baja frecuencia: “No contamina ni deja residuos”.

El fuego suele combatirse con agua, espuma o sustancias químicas, pero una estudiante mexicana de apenas 16 años está explorando una alternativa que parece salida de una película de ciencia ficción: apagar las llamas utilizando únicamente sonido .

Se trata de Ángela Karime Venegas, alumna del CETIS 78 de Tamaulipas, quien desarrolló Vortex Tech, un prototipo que utiliza vibraciones sonoras de baja frecuencia para alterar el movimiento del aire alrededor de una llama hasta provocar su inestabilidad y conseguir que se extinga.

El dispositivo emite pulsos que desplazan el oxígeno y logran apagar las llamas en un periodo de entre cinco y ocho segundos. Según explicó la propia estudiante, el equipo no contamina ni deja residuos.

Un proyecto de casi un año

La idea comenzó como un experimento impulsado por la curiosidad de Ángela y su asesor, José Arturo Hernández. Durante aproximadamente un año realizaron pruebas, modificaron materiales y ajustaron el funcionamiento del dispositivo hasta conseguir resultados que llamaron la atención en competencias de innovación .

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, se reunió con Angela Karime Venegas Hernández. Educación Tamaulipas

El principio detrás de Vortex Tech es aprovechar las ondas sonoras para generar perturbaciones en el aire que rodea al fuego. Al modificar las condiciones que mantienen estable una llama, el prototipo busca interrumpir el proceso de combustión sin recurrir directamente al agua o a agentes químicos. Aunque todavía se encuentra en etapa de prototipo y requiere más investigación antes de convertirse en una herramienta para emergencias reales.

De Tamaulipas a Indonesia

El trabajo de Ángela ya comenzó a trascender las fronteras de Tamaulipas. La estudiante obtuvo el primer lugar de su categoría en una competencia estatal y posteriormente consiguió medalla de plata entre 270 proyectos en un certamen nacional, un reconocimiento que impulsó todavía más su proyecto.

Ahora, el siguiente reto está mucho más lejos de casa. Ángela se prepara para viajar a Yakarta, Indonesia, en octubre, donde presentará Vortex Tech en una competencia internacional de ciencias.

El caso de Ángela se suma a una lista creciente de jóvenes mexicanos que combinan curiosidad científica con proyectos de innovación tecnológica, demostrando que ideas surgidas en un aula pueden abrirse camino hasta escenarios internacionales.