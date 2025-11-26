Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 26 de noviembre.

Estas son las efemérides del 26 de noviembre

1919: En la cosmopolita ciudad de Nueva York (Estados Unidos), nace el que será destacado escritor de ciencia ficción Frederik Pohl, con auténticos clásicos de este género como llegarán a ser la "Saga de Heechee" o la obra satírica "Mercaderes del espacio" que narrará un mundo gobernado por las agencias de publicidad. (Hace 106 años)

1912: Nace en Slatina, Rumania, Eugene Ionescu, dramaturgo francés de origen rumano y uno de los principales representantes del teatro del absurdo. Su obra dramática "La cantante calva" de 1950 le dará la fama. (Hace 113 años)

1786: En Oviedo, España, nace José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, político e historiador español, presidente del Consejo de Ministros de España del 7 de junio de 1835 a enero de 1836. (Hace 239 años)

Fuente: narrativas-mx

1504: En Medina del Campo (España), muere, probablemente de vasculitis, la reina Isabel I, llamada la Católica, reina de Castilla y de León desde 1474 hasta 1504, también reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. Tuvo enorme influencia en la vida política, cultural y religiosa. Deja el trono a su hija Juana, pero con Fernando el Católico de regente. (Hace 521 años)

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante destacado es el nacimiento de Frederik Pohl en 1919, ya que su contribución a la ciencia ficción, especialmente con obras como la "Saga de Heechee" y "Mercaderes del espacio", ha dejado una huella significativa en el género, explorando temas relevantes como el poder de la publicidad en la sociedad.