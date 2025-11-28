Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 28 de noviembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 28 de noviembre

1820: Nace en Wuppertal (actual Alemania) el político y filósofo alemán Friedrich Engels que junto a Karl Marx escribirá "El Capital". (Hace 205 años)

1757: Nace en Londres (Reino Unido) William Blake, que será un genio de la pintura, místico, maravilloso grabador y poeta precursor del modernismo, prerrafaelismo y expresionismo. (Hace 268 años)

1489: En el palacio de Richmond, Inglaterra, nace Margarita Tudor, hija mayor del rey Enrique VII de Inglaterra y de Isabel de York y hermana de Enrique VIII. En 1503 contraerá matrimonio con Jacobo IV de Escocia naciendo de este modo los derechos de los Estuardo al trono de Inglaterra. (Hace 536 años)

1968: Muere en Londres (Reino Unido) Enid Mary Blyton, prolífica escritora inglesa de literatura infantil que escribió más de 600 obras. (Hace 57 años)

1954: Fallece en Chicago (EE.UU.), Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde, se pondrá el nombre "Fermium" a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. (Hace 71 años)

1859: Fallece en Sunnyside (EE.UU.) Washington Irving, escritor estadounidense, que residió 17 años en Europa, algunos de ellos en España y escribió, entre otros, sus famosos "Cuentos de la Alhambra". (Hace 166 años)

1680: Muere en Roma (Italia) el arquitecto y escultor italiano, maestro del alto barroco, Gian Lorenzo Bernini. (Hace 345 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante es el nacimiento de Friedrich Engels en 1820, ya que su colaboración con Karl Marx en "El Capital" sentó las bases del pensamiento socialista y del análisis crítico del capitalismo, influyendo profundamente en la política y la economía moderna.