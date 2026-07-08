Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 8 de julio .

Estas son las efemérides del 8 de julio

1851: Nace en Nash Mills (Reino Unido) Arthur John Evans, arqueólogo británico, que en la colina de Kefala descubrirá el bello Palacio de Cnosos, destruido por un terremoto en siglo XVIII a.C. y eminente ciudad de la civilización minoica, que alcanzó su máximo esplendor en el segundo milenio antes de Cristo en la isla mediterránea de Creta. (Hace 175 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1994: Fallece de un ataque cardíaco a la edad de 82 años, en Corea del Norte, el cruel dictador comunista Kim II Sung, que ha dirigido los designios de la nación desde 1948, llevando a su país al aislamiento político e internacional. Le sucede como presidente su hijo, Kim Jong II. (Hace 32 años)

1822: Muere ahogado, durante una repentina tormenta, mientras navega en su velero de regreso a Lerici desde Pisa, el poeta romántico inglés, Percy Bysshe Shelley, autor de "Ozymandias", "Oda al viento del Oeste", "A una alondra" y "La máscara de Anarquía". Fue marido de la también escritora, Mary Shelley, autora de "Frankestein, o el moderno Prometeo". (Hace 204 años)

1747: Fallece en la más absoluta pobreza de su retiro de Viena (Austria), el prolífico compositor y violonchelista italiano Giovanni Battista Bononcini, que cultivó todos los géneros. A pesar de su bellas composiciones, tal vez sea uno de los compositores más infravalorados del siglo XVIII. (Hace 279 años)

1695: Fallece en La Haya (Países Bajos) Christian Huygens, físico, matemático y astrónomo holandés descubridor de Titán. (Hace 331 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante mencionado es el nacimiento de Arthur John Evans en 1851, ya que fue un arqueólogo clave que descubrió el Palacio de Cnosos en Creta, una pieza fundamental de la civilización minoica, lo que profundizó nuestro entendimiento de esta antigua cultura y su esplendor en la historia.