La escasez de vivienda nueva en la Ciudad de México continúa presionando los precios y fortaleciendo el mercado de rentas. El inventario disponible cayó a 18,800 unidades, uno de los niveles más bajos registrados, mientras el precio promedio alcanzó MXN $78,400 por metro cuadrado, informó Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México, durante la presentación de un reporte del mercado inmobiliario.

“Hoy tenemos un inventario de 18,800 unidades en la Ciudad de México y sigue disminuyendo porque están entrando muy pocos proyectos nuevos”, advirtió Moreno.

El directivo explicó que el inventario promedio de vivienda ya se ubica por debajo de los 24 meses considerados saludables para el mercado, con alcaldías como Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y, especialmente, Coyoacán, donde la disponibilidad es aún más limitada.

Pese a la menor oferta, indicó que los precios continúan creciendo, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores, lo que refleja una estabilización del mercado sin perder las plusvalías.

Cuauhtémoc concentra la mayor demanda de vivienda

Moreno destacó que la alcaldía Cuauhtémoc se convirtió en el principal mercado de vivienda nueva de la capital al registrar 934 unidades vendidas, superando a Benito Juárez gracias a su ubicación, conectividad y oferta de servicios.

“Cuauhtémoc es hoy la alcaldía número uno en ventas; los corredores Reforma, Roma y Condesa concentran gran parte de la demanda por la calidad de vida y la cercanía con los principales servicios” , señaló.

Por su parte, Enrique Téllez, Co-Director de University Tower del parque, aseguró que las preferencias de los compradores también han cambiado.

“Ya no buscamos lo bueno, bonito y barato; hoy el comprador busca bueno, bonito y con valor”, afirmó.

Explicó que los consumidores privilegian factores como la ubicación, la seguridad, la calidad del proyecto, el prestigio del desarrollador y la certeza en los tiempos de entrega por encima del precio más bajo.

Falta de nuevos proyectos fortalece el mercado de rentas

Téllez señaló que la limitada oferta de vivienda nueva también está impulsando el mercado de rentas de largo plazo, cuyos precios registran crecimientos cercanos al 20% en distintas zonas de la capital.

“La escasez de producto nuevo está llevando a muchas personas al mercado de renta, donde seguimos viendo crecimientos importantes”, comentó.

Añadió que uno de los principales obstáculos para incrementar la oferta es el tiempo que toma obtener las licencias de construcción, ya que los grandes desarrollos pueden tardar entre 24 y 36 meses en recibir autorización, mientras que los proyectos menores a 10,000 metros cuadrados pueden obtener permisos en un plazo de 12 a 18 meses.

“Esa realidad está llevando a los desarrolladores a construir proyectos más pequeños para poder salir al mercado con mayor rapidez”, explicó.

Moreno agregó que el segmento residencial, con viviendas de entre MXN $3 y 6 millones, concentra el 53% de las ventas de vivienda nueva en la Ciudad de México, mientras que el atractivo del mercado de rentas, tanto tradicional como de corta estancia, continúa creciendo ante la insuficiente oferta de nuevos desarrollos.