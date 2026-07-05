Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 5 de julio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 5 de julio

1889: En Maison-Laffite, Francia, nace Jean Cocteau, escritor, poeta, dramaturgo, diseñador, autor de libretos y director de cine francés, cuya versatilidad y enorme creatividad le proporcionarán fama internacional. Se le asociará con el surrealismo y su obra ejercerá gran influencia en la de otros muchos escritores y cineastas de la época. (Hace 137 años)

1853: Nace en Hertfordshire (Reino Unido) Cecil John Rhodes, empresario, colonizador y político británico, fundador de la compañía de diamantes De Beers y colonizador del país que, a su muerte, llevará su nombre: Rhodesia (actuales Zambia y Zimbabue). (Hace 173 años)

1717: En la ciudad de Lisboa, nace Pedro III de Portugal, cuyo ascenso al trono se producirá cuando su esposa sea coronada en 1777 a la muerte de su padre José I. Nunca participará en los asuntos de gobierno. Morirá en 1786 y toda su familia deberá partir al exilio en Brasil cuando las tropas napoleónicas invadan el territorio luso en el año 1807. (Hace 309 años)

465: Nace Ahkal Mo' Naab' I, probable hermano menor del rey B'utz Aj Sak Chiik que en junio de 501 fallecerá sin dejar herederos, por lo que a su muerte y contando 36 años de edad, será entronizado como gobernante de la ciudad estado maya de Palenque (actual México). Durante su gobierno se ampliará el poderío del señorío de Palenque hacia las zonas del actual estado de Tabasco. Morirá en noviembre de 524 a los 59 años de edad. (Hace 1561 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1948: En Neuilly-sur-Seine (Francia) fallece el escritor francés Georges Bernanos, en cuyas obras mostró su preocupación por la psicología del hombre en su lucha entre el bien y el mal, la fe y la desesperación. Publicó, entre otras, "La alegría" y "Diario de un cura rural". (Hace 78 años)

1833: Muere en Saint Loup de Varennes, J. Nicéphore Niepce, terrateniente, químico y litógrafo francés padre de la fotografía, que en 1822 logró la primera foto del mundo, al reproducir imágenes de una mesa dispuesta para la comida que se habían grabado con ayuda de una cámara oscura sobre capas bituminosas sensibles a la luz. (Hace 193 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Jean Cocteau en 1889, ya que su versatilidad y creatividad como escritor y cineasta lo llevaron a obtener fama internacional y a influir significativamente en el surrealismo y en otros artistas de su época.