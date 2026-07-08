El dólar canadiense cotiza a 12.36 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 1.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.36 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

En la última semana la cotización del Dólar canadiense aumentó 0.09%, pero en el último año cayó 6.18%, lo que sugiere una tendencia bajista a 12 meses pese a la leve mejora reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: inició con un avance, luego dos retrocesos, repuntó dos jornadas, encadenó cuatro caídas y cerró con un leve rebote. El balance es negativo, aunque el último movimiento apunta a una posible recuperación técnica.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.83%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.35%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es superior a cero. Esto indica que se ha fortalecido en relación con días anteriores, sugiriendo un aumento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, si el dato 1 hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja en su cotización, lo que habría generado preocupación entre los inversionistas. La tendencia actual refleja un entorno favorable para el Dólar canadiense y su posible apreciación en los mercados.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que la economía canadiense podría estar mostrando signos de fortaleza, lo que resulta atractivo para los inversores y potencialmente afecta el comercio exterior.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".