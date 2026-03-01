Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 1 de marzo, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1880: En Londres, Reino Unido, nace G. Lytton Strachey, escritor, biógrafo inglés y crítico literario perteneciente al Círculo de Bloomsbury, destacado grupo de intelectuales británicos. (Hace 146 años) 1810: Nace en Zelazowa Wola (Polonia) Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco del periodo romántico, que alcanzará una brillante técnica acompañada de un depurado refinamiento estilístico y armónico, lo que traerá consigo una fuerte influencia en la música de tiempos posteriores. (Hace 216 años) 1456: Nace en Cracovia, el que reinará Bohemia (actual República Checa) de 1471 a 1516 como Vladislao Jagellón y Hungría de 1490 a 1516 como Vladislao II, desde la corte de Buda. Será un monarca débil que reinará en medio de una situación de descontento general y ante la corrupción existente nadie querrá pagar impuestos, ya que lo recaudado se quedará en manos de los recaudadores. Como consecuencia de ello, las arcas del estado se vaciarán y la situación de los siervos de la gleba se verá enormemente deteriorada. Vladislao se limitará a firmar documentos y a asentir con la cabeza a todos los designios de sus consejeros, por lo que será apodado como "Dobzse Laszlo", ya que contestará con un parco "dobzse dobzse", que en polaco significa "vale, vale". (Hace 570 años) 1445: Nace en Florencia (Italia) el pintor del Quattrocento Sandro Botticelli. "El nacimiento de Venus" es una de sus obras más conocidas. (Hace 581 años) 40: En Bílbilis (Calatayud), en la Hispania Tarraconense (actual España), nace el poeta Marco Valerio Marcial. Escribirá "Epigramas", que son poemas satíricos e ingeniosos que cuentan con un final imprevisto. (Hace 1986 años) 1870: En la batalla de Cerro Corá (Paraguay), muere Francisco Solano López, dictador paraguayo, lo que significa el final de la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza. (Hace 156 años) 1792: En Viena, Austria, fallece el déspota ilustrado Leopoldo II de Habsburgo-Lorena, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría y de Bohemia, de 1790 a 1792, tras la muerte de su hermano José II. (Hace 234 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Frédéric Chopin en 1810, ya que su influencia en la música romántica es monumental, marcando un antes y un después en la técnica pianística y el refinamiento estilístico, lo que ha dejado una huella perdurable en la música posterior.