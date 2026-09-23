Desde el 1 de septiembre, Riunite es patrocinador oficial del Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. El acuerdo coloca a la marca de vino italiano en uno de los recintos con más actividad del circuito de conciertos en América Latina.

Las cifras del estadio explican el interés. A dos años de haber comenzado una nueva etapa bajo ese nombre, el recinto acumula más de siete millones de asistentes y 121 conciertos y eventos realizados desde agosto de 2024. Su reapertura ocurrió el 8 de agosto de 2024, tras una renovación integral, con el primero de tres conciertos de Bruno Mars. Según IQ Magazine, tiene una capacidad aproximada de 65 mil asistentes.

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En ese periodo, el escenario ha recibido residencias de Shakira, Bad Bunny y Harry Styles, además de presentaciones de Paul McCartney, Lady Gaga, Metallica, BTS, Olivia Rodrigo, Linkin Park y Oasis. El caso de Shakira ilustra la escala: en febrero cerró una serie de 13 conciertos en el recinto, con una venta total de 800 mil boletos, de acuerdo con la promotora Ocesa. Este año, además, el estadio recibió por segundo año consecutivo la distinción Stadium Star de IQ Magazine, que reconoce a recintos de gran formato en distintos países.

Para Riunite, la entrada al estadio forma parte de un intento por acercarse a públicos más jóvenes, que hoy consumen buena parte de su entretenimiento en eventos en vivo. La marca busca estar presente en el trayecto completo de un concierto: la reunión previa, la noche en el recinto y lo que sigue después.

“Riunite siempre ha sido una marca que invita a compartir. Hoy estamos evolucionando para formar parte de nuevas experiencias y encontrarnos con las personas en los momentos que les emocionan”, dijo Jonathan Campos, director de Marketing de IDI, empresa que comercializa Riunite en México. “Para nosotros, llegar al Estadio GNP Seguros es la oportunidad de llevar el espíritu de Riunite a uno de los grandes puntos de encuentro de la música en México”.

La marca nació en 1950 en Emilia-Romagna, Italia, y tiene su origen en Cantine Riunite, una cooperativa integrada por más de 1,400 familias vitivinícolas. Su propuesta ha estado ligada históricamente al consumo en mesa y en reuniones, un espacio que ahora busca extender hacia la música en vivo.

El patrocinio llega en un momento en que los grandes recintos de la capital funcionan también como plataformas comerciales. Con un calendario que mantiene una parada constante de giras nacionales e internacionales, el Estadio GNP Seguros ofrece a las marcas un contacto recurrente con audiencias numerosas. Riunite apuesta a que parte de esas noches incluya una copa de su vino.