El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México dio a conocer el pronóstico del tiempo que regirá en el país a partir del lunes 1 de diciembre y algunos habitantes deberán tomar los recaudos correspondientes.

El último mes del año dará inicio con malas noticias en términos climáticos, ya que algunos estados de la República Mexicana se verán afectados por intensas lluvias, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Dónde habrá lluvias a partir del lunes 1 de diciembre?

La última noche de noviembre se verá impactada por el ingreso del nuevo frente frío (núm. 17), que interaccionará desde la frontera norte de México con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical originando lluvias aisladas en el noreste del país, además de rachas fuertes de viento y probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila (norte).

El pronóstico del tiempo para México durante el último día de noviembre. (Foto: SMN)

A partir del lunes 1 de diciembre, el nuevo frente se extenderá sobre el noroeste del golfo de México y el oriente del país, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana.

Cabe destacar que las bajas temperaturas que se registrarán en un gran número de estados estarán asociadas a una masa de aire polar que en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en la costa de Tamaulipas.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias aisladas en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio mexicano, por lo que se aconseja permanecer atentos al pronóstico del clima durante esos días.

En función de la información que dio a conocer el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos a partir del lunes 1 de diciembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí (región Huasteca)

Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca)

Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental),

Hidalgo (región Sierra de Tenango)

Jalisco

Colima

Michoacán

Tabasco

Campeche

Yucatán.

¿Dónde lloverá el martes 2 y miércoles 3 de diciembre?

Según consigna el SMN, a partir del miércoles 3 de diciembre, el frente (núm. 17) adquirirá características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando lluvias aisladas en dicha región.

Por otro lado, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, generando rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En este sentido, se prevé que a mitad de semana se registren lluvias de variada intensidad en las siguientes regiones del territorio azteca.

Martes 02 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Miércoles 03 de diciembre