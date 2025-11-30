Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 30 de noviembre.

Estas son las efemérides del 30 de noviembre

1835: Nace en Florida (Missouri, EE.UU.) Samuel Langhorne Clemens, que será conocido como Mark Twain, humorista y escritor estadounidense autor de "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn". (Hace 190 años)

1667: Nace en Dublín Jonathan Swift, escritor irlandés, autor de la obra satírica "Los viajes de Gulliver". (Hace 358 años)

Fuente: narrativas-mx

1900: Fallece en París (Francia) el novelista y poeta británico Oscar Wilde, que se había exiliado en Francia en 1897 tras cumplir dos años de condena en la cárcel de Reading por haber mantenido relaciones con el hijo del Marqués de Queensberry. (Hace 125 años)

1718: Tras haber iniciado en 1717 la invasión de Noruega, el rey de Suecia Carlos XII, es asesinado durante el asedio de la fortaleza de Fredriksten, al este del Fiordo de Oslo, concluyendo con la llamada "Edad de Grandeza" de Suecia. Su hermana, Ulrica Leonora, le sucederá en el trono, e iniciará el proceso de paz para poner fin a la guerra que le ha costado a Suecia el título de gran potencia en la región del Báltico. (Hace 307 años)

1694: Muere en Roma (Italia), Marcello Malpighi, fisiólogo italiano fundador de la Histología (ciencia que estudia los tejidos orgánicos). (Hace 331 años)

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Fuente: narrativas-mx

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Samuel Langhorne Clemens, conocido como Mark Twain, en 1835, ya que su obra ha tenido un impacto duradero en la literatura estadounidense y mundial, destacándose por su humor y crítica social en "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn".