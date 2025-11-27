Buscan que los adultos mayores no dejen de trabajar en México. Fuente: archivo

Noviembre llega a su fin y con la conclusión del penúltimo mes del año se lleva a cabo la última transferencia de dinero a los mexicanos que reciben una de las asistencias económicas más conocidas del territorio nacional: la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

El Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos de los programas sociales que se entregan en el país, mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos con la última fecha de depósitos para los beneficiarios que aún no hayan recibido su dinero.

¿Quiénes pueden cobrar la Pensión Bienestar?

En la antesala a la conclusión del año, y con proyecciones para el 2026, los ciudadanos del país que busquen integrar la lista de beneficiarios de la Pensión Bienestar deberán tomar nota no sólo de los sectores de la población que podrán participar, sino también de cada uno de los requisitos.

Los jubilados de la Pensión Bienestar que no hayan recibido aún su dinero podrán verlo acreditado a partir del jueves 27 de noviembre si cumplen con una condición.

Las categorías que establece el Gobierno mexicano para amparar con la Pensión Bienestar a los más necesitados, se organizan de la siguiente manera:

Adultos mayores

Mujeres.

Personas con discapacidad.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras.

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

¿Qué mexicanos recibirán el último depósito de la Pensión Bienestar?

Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos se organiza por orden alfab

ético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido.

En este sentido, el último depósito se realizará durante el jueves 27 de noviembre y será para aquellos adultos mayores que se apelliden con las siguientes letras: "W, X, Y y Z“.