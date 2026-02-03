La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en una reciente conferencia matutina el descubrimiento arqueológico más relevante de los últimos diez años en México: la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encontró una tumba zapoteca que data del año 600 de nuestra era.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta ”, señaló la mandataria, quien destacó que representa una muestra contundente de la grandeza milenaria del país. La tumba se ubica en los Valles Centrales de Oaxaca.

Elementos excepcionales preservados en la tumba zapoteca

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, escribió en redes sociales: “Se trata de un descubrimiento excepcional por su nivel de conservación y por lo que evidencia sobre la cultura zapoteca: su organización social, sus rituales funerarios y su cosmovisión, preservados en la arquitectura y en la pintura mural. Una muestra contundente de la grandeza milenaria de México, que hoy se investiga, protege y comparte con la sociedad”.

El hallazgo sobresale por sus elementos escultóricos y pintura mural, incluyendo representaciones simbólicas relacionadas con el poder y la muerte. También presenta frisos y lápidas con inscripciones calendáricas, posicionándolo entre los descubrimientos más significativos del patrimonio arqueológico nacional.

Un búho decora la entrada de la antecámara, ave que en la cosmovisión zapoteca simboliza la noche y la muerte. Su pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado a quien se dedicó la tumba y a quien los descendientes acudían como intercesor con las divinidades.

Pintura mural en excelente estado

El umbral está flanqueado por un dintel con un friso de lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos. Las jambas muestran figuras labradas de un hombre y una mujer con tocados y artefactos en las manos, posiblemente los guardianes del lugar.

Un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca trabaja en la conservación, protección e investigación del inmueble. INAH

Las paredes de la cámara funeraria conservan secciones de pintura mural extraordinaria en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul, mostrando una procesión de personajes que cargan bolsas de copal caminando hacia la entrada.

Un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca trabaja en la conservación, protección e investigación del inmueble, incluyendo la estabilización de la pintura mural, cuyo estado es delicado por raíces, insectos y cambios ambientales. Paralelamente se realizan análisis cerámicos, iconográficos, epigráficos y estudios de antropología física para profundizar en el conocimiento de los rituales y prácticas funerarias asociadas a la tumba.