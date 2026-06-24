Superará a Estados Unidos y no es Brasil el país de América Latina que se convertirá en potencia en 100 años, según Elon Musk.

En esta noticia La predicción de Elon Musk sobre el futuro de Argentina

Las palabras de Elon Musk han suscitado una resonancia global con respecto al rumbo de la política argentina.

En un análisis reciente, el magnate tecnológico no solamente reafirmó su admiración por el mandatario liberal, sino que también efectuó una audaz predicción: Argentina estaría a punto de convertirse en potencia mundial.

Elon Musk, propietario de SpaceX y Tesla, ha compartido en las redes sociales un audaz análisis sobre la actualidad en la región. A través de un enfoque político, ha expresado su respaldo al presidente argentino, Javier Milei y anticipó un futuro próspero para la nación latinoamericana.

De acuerdo con sus pronósticos, Argentina experimentará un periodo de prosperidad sin precedentes. Este respaldo mediático ha avivado el debate en torno a las reformas económicas que está implementando el Gobierno argentino.

La predicción de Elon Musk sobre el futuro de Argentina

El fundador de Tesla y propietario de X (anteriormente Twitter) ha utilizado su plataforma para manifestar su apoyo a la visión de Milei, destacando un video del presidente donde expresa: “Amo a Javier Milei“. Musk agregó que confía entusiastamente en la posibilidad de un “crecimiento masivo” para Argentina.

Elon Musk reveló cuál será el país que tendrá mayor crecimiento en América Latina. Fuente: archivo

La cercanía entre el magnate y el presidente argentino ha suscitado un interés creciente entre analistas económicos y usuarios en redes sociales, debido a su alineación en temas de libertad de mercado y la innovación. Esta declaración representa un hito en la serie de interacciones positivas entre los dos líderes.

La predicción más contundente de Musk se enfocó en la orientación económica del gobierno de La Libertad Avanza. El empresario pronosticó que el país experimentará “un periodo de prosperidad y optimismo como no se ha visto en 100 años”, siempre que no se frenen las iniciativas que el Presidente aspira a llevar a cabo.

Milei is bringing prosperity to Argentina https://t.co/AjUCKvRoq2 — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

Para Musk, el éxito de este “experimento” resulta fundamental no solo para Argentina, sino también como “un ejemplo a seguir para el resto del mundo”. El magnate exhortó a los argentinos a respaldar las reformas, subrayando que las políticas anteriores han demostrado su ineficacia.