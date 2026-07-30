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En esta noticia Avanzan las obras del Distribuidor Vial Kukulcán

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), avanza en la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, una obra ubicada en Cancún, Quintana Roo, que busca mejorar la movilidad de más de 1.3 millones de habitantes.

El proyecto contempla un paso elevado de 1.92 kilómetros de longitud, el cual registra un avance del 33%. Para su ejecución se destinarán 484 millones de pesos y se prevé la generación de 2,890 empleos.

La nueva infraestructura permitirá enlazar de manera directa la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté, además de agilizar los traslados hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún, reduciendo los tiempos de recorrido y mejorando la circulación vehicular.

Imagen publicada por el Gobierno de México en el comunicado 003 -2026. Gobierno de México

Las autoridades estiman que esta obra también favorecerá a los más de 10 millones de turistas que visitan Cancún cada año, al ofrecer una conexión más rápida y eficiente hacia los principales puntos de la ciudad.

Avanzan las obras del Distribuidor Vial Kukulcán

En la actualidad, las labores se concentran en la construcción de:

Columnas

Trabajos de cimentación

Compactación del terreno

Desarrollo de pilas y zapatas

Acero de refuerzo.

En paralelo, se llevan a cabo obras subterráneas para la instalación y adecuación de las redes de agua potable y drenaje, fundamentales para el desarrollo del proyecto.

La construcción comenzó en abril de este año y está prevista para concluir a finales de octubre de 2026.

Con la puesta en marcha del Distribuidor Vial Kukulcán, que complementará la conectividad del Puente Nichupté, inaugurado recientemente, la SICT busca fortalecer la infraestructura carretera de Quintana Roo, impulsar la movilidad, favorecer el desarrollo económico y consolidar el turismo en uno de los destinos más importantes del país.