Abrirá un nuevo parque comercial que contará con más de 20.000 m² y generará 350 empleos

El municipio español de Aranjuez se prepara para recibir un importante impulso comercial y económico con la llegada de un nuevo parque comercial. Este proyecto, promovido por Alerce Real Estate, destaca por su superficie superior a los 20.000 m² y la creación de más de 350 empleos directos e indirectos.

Casi el 100% de la superficie del complejo ya está arrendada y reunirá grandes marcas, consolidándose como uno de los referentes del sur de Madrid. Su apertura está prevista para este año, ofreciendo nuevas opciones de compras, ocio y restauración a vecinos de Aranjuez y municipios cercanos.

¿Dónde se ubicará el nuevo parque comercial de Aranjuez?

El parque comercial La Montaña Aranjuez se construye en el barrio de La Montaña, sobre una parcela de aproximadamente 50.000 m². Esta ubicación estratégica permite atender a una población de influencia superior a los 130.000 habitantes, incluyendo localidades del sur de la Comunidad de Madrid y norte de Toledo.

Abrirá un nuevo parque comercial que contará con más de 20.000 m² y generará 350 empleos Alerce Real Estate

La promotora Alerce Real Estate ha asumido obras complementarias de urbanización, como la reparación de aceras, firmes y redes de servicios en los alrededores, mejorando la conectividad del barrio. El proyecto contempla más de 500 plazas de aparcamiento y accesos cómodos tanto en vehículo como peatonal o en bicicleta.

¿Cómo será el nuevo parque comercial?

El complejo dispondrá de más de 20.000 m² de superficie bruta alquilable (SBA), distribuidos en entre 16 y 18 locales. Actualmente, el 98 % de la superficie comercial ya está arrendada , según informó la promotora en julio de 2026.

Entre las principales marcas confirmadas destacan:

Alimentación : Mercadona y Lidl

Deporte : Decathlon

Restauración : McDonald’s y Burger King

Otras: Norauto, JYSK, Müller, Action, Max Colchón, Kiabi, Skechers, Juguettos, Guaw e Izumo

Esta oferta variada combina alimentación, deporte, hogar, ocio y restauración, configurando uno de los parques comerciales más completos de la zona.

¿Cuántos empleos generará y cómo acceder a las oportunidades laborales?

El proyecto generará más de 350 empleos directos e indirectos, según estimaciones de Alerce Real Estate y el Ayuntamiento de Aranjuez. Este impacto laboral representa una excelente noticia para el municipio y su comarca.

Abrirá un nuevo parque comercial que contará con más de 20.000 m² y generará 350 empleos Alerce Real Estate

Para facilitar la contratación local, el Ayuntamiento organiza una Feria de Empleo el 24 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. La mayoría de los operadores participarán para recoger currículums, explicar sus perfiles demandados y avanzar en los procesos de selección. Se recomienda a los interesados preparar su CV actualizado y asistir a esta oportunidad directa.

¿Cuándo abrirá y en qué fase se encuentran las obras?

La apertura del parque comercial La Montaña está confirmada para el último trimestre de 2026. Las obras avanzan según el calendario previsto: en noviembre de 2025 ya superaban el 25 % de ejecución y en julio de 2026 se encontraban en recta final, con entrega de locales a las cadenas para iniciar sus adecuaciones.

El proyecto incorpora criterios ESG y aspira a la certificación BREEAM (Muy Bueno), destacando por su enfoque en eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad.