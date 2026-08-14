La decisión está relacionada con una tradicional variedad de trigo utilizada para fabricar sombreros.

Liliana, colombiana en España: “Llegué a un punto donde ya no aguantaba más, me dio mucha ansiedad porque sentí que no tenía vida”

El rey Carlos III, de 77 años, tomó una decisión poco habitual en una de sus propiedades reales al entregar un campo completo de trigo de la finca de Sandringham , en Norfolk, a Emily Hurst, una joven diseñadora de sombreros que enfrentaba dificultades para conseguir una variedad tradicional de paja británica.

La particular historia ocurrió mientras el Reino Unido atraviesa una temporada marcada por temperaturas extremas, sequía y problemas para los agricultores. Hurst, quien se formó en Highgrove, le explicó al monarca que las condiciones climáticas habían afectado la disponibilidad del trigo Maris Widgeon, un cultivo especialmente valorado en la elaboración artesanal de sombreros.

La respuesta de Carlos fue inesperada: en lugar de limitarse a escuchar la situación, decidió poner a disposición de la diseñadora una cosecha completa de su finca.

¿Por qué el rey Carlos le regaló un campo de trigo a una diseñadora de sombreros?

Hurst había conversado con el rey sobre las dificultades que estaba teniendo para obtener Maris Widgeon, una variedad histórica de trigo británico que resulta especialmente útil para la elaboración de paja destinada a la sombrerería tradicional.

La escasez del material se agravó por las condiciones meteorológicas que atraviesa el Reino Unido. La combinación de temperaturas elevadas, sequía y malas cosechas puso en riesgo el acceso a una materia prima que, aunque pueda parecer poco común, es fundamental para determinados trabajos artesanales.

Al conocer el problema, Carlos decidió actuar directamente desde Sandringham y entregar un campo entero de la variedad a la diseñadora.

Para Hurst, la magnitud del gesto fue difícil de creer. La joven explicó que con una cosecha de esas dimensiones podría disponer de material suficiente para elaborar cientos de sombreros.

“Siendo sincera, me cuesta mucho imaginarlo, todavía me parece surrealista. Aún no lo asimilo del todo”, relató al hablar sobre la decisión del monarca.

El Rey Carlos de 77 años tomó una decisión que lo une de por vida a una de sus empleadas: “Aún no lo asimilo".

¿Quién es Emily Hurst y qué relación tiene con el rey Carlos?

Emily Hurst es una diseñadora especializada en sombrerería y una de las jóvenes vinculadas a los programas de formación artesanal impulsados por la Fundación del Rey.

La organización confirmó que Hurst completó el CHANEL and The King’s Foundation Métiers d’Art Fellowship in Millinery, un programa desarrollado en Highgrove Gardens. Allí profundizó en técnicas tradicionales relacionadas con la elaboración de sombreros y, particularmente, con el trenzado de paja.

The King’s Foundation confirmó el reconocimiento de Emily Hurst por su talento en sombrerería

La diseñadora también fue reconocida en los premios de la organización como Emerging Talent, una distinción destinada a personas que demuestran talento y compromiso con los programas de formación de la institución.

Su trabajo llegó incluso a la tienda de Highgrove, donde se comercializaron diseños de edición limitada realizados con técnicas tradicionales.

¿Cómo afecta la ola de calor a los cultivos del Reino Unido?

La decisión del rey Carlos se produce en un contexto especialmente complicado para el campo británico. El Reino Unido atraviesa su quinta ola de calor del verano, mientras buena parte de Inglaterra enfrenta condiciones de sequía y restricciones relacionadas con el consumo de agua.

Este jueves 13 de agosto, el Reino Unido registró su temperatura más alta del año hasta el momento: 38,1 °C en Kew Gardens, Londres, según el registro provisional citado por medios británicos. El episodio llevó al país a emitir advertencias por calor extremo.

La situación también representa un desafío para los agricultores, debido a que los periodos prolongados de calor y la falta de lluvias afectan el rendimiento de diferentes cultivos.

La sequía ya alcanza a una parte importante de Inglaterra y las autoridades han advertido sobre el impacto de las condiciones secas en las reservas de agua, los ecosistemas y la producción agrícola.

¿Dónde está la finca de Sandringham del rey Carlos?

La finca de Sandringham está ubicada en Norfolk, Inglaterra, y es una de las propiedades más conocidas de la familia real británica.

El lugar tiene una importancia especial para los Windsor y tradicionalmente es utilizado por la familia real durante las celebraciones de Navidad. Carlos y la reina Camila también han realizado actividades oficiales y relacionadas con la conservación y la naturaleza en la propiedad.

Aunque Sandringham suele estar asociada con las celebraciones de fin de año, la finca mantiene actividad durante distintas épocas del año y forma parte del patrimonio privado del monarca.