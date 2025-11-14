En esta noticia
Tras el anuncio del paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el centro de la Ciudad de México (CDMX), el Metro decidió cerrar dos estaciones en la zona. El servicio del transporte público funcionará con interrupciones, por lo que se sugiere prestar atención a su fecha de reapertura total.
Recientemente, el Sistema de Transporte Colectivo comunicó que la estación Pino Suárez de la Línea 2 ya opera con normalidad. En contraste, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende continúan cerradas hasta nuevo aviso.
La dependencia recomendó a los usuarios anticipar sus viajes y considerar rutas alternas para trasladarte dentro de la capital del país.
Rutas alternativas al cierre de la Línea 2 del Metro CDMX
Para quienes se dirigen al Centro Histórico, se sugieren las siguientes estaciones del Metro como opción:
- San Antonio Abad (Línea 2)
- San Juan de Letrán (Línea 8)
- Bellas Artes (Líneas 2 y 8)
¿Qué pide y por qué está en paro la CNTE?
El magisterio convocó a un paro nacional de 48 horas para el 13 y 14 de noviembre, con las siguientes demandas principales:
- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras reformas en materia educativa.
- Aumento al presupuesto educativo, proponiendo alcanzar alrededor del 12% del PIB.
- Mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos previos con el gobierno.
Las concentraciones iniciaron este jueves desde las 04 en el Zócalo y Palacio Nacional. Hacia las 09 inició una marcha rumbo a la Cámara de Diputados, donde también instaló un plantón que se prolonga hasta hoy.
¿Cuáles son las zonas afectadas por el paro de la CNTE?
Entre las zonas que podrían presentar complicaciones se encuentran:
- Centro Histórico
- Zócalo
- Av. Congreso de la Unión
- Calle Sidar y Rovirosa
- Emiliano Zapata
- Av. Eduardo Molina
Ten en cuenta que el cierre de estaciones responde a las protestas que la CNTE mantiene en el primer cuadro de la ciudad. El paro será hasta este viernes 14 de noviembre, por lo que se espera que el fin de semana ya retome el servicio completo de transporte.