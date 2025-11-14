Cierre de líneas en el Metro de la Ciudad de México

Tras el anuncio del paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el centro de la Ciudad de México (CDMX), el Metro decidió cerrar dos estaciones en la zona . El servicio del transporte público funcionará con interrupciones, por lo que se sugiere prestar atención a su fecha de reapertura total.

Recientemente, el Sistema de Transporte Colectivo comunicó que la estación Pino Suárez de la Línea 2 ya opera con normalidad. En contraste, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende continúan cerradas hasta nuevo aviso.

Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México

La dependencia recomendó a los usuarios anticipar sus viajes y considerar rutas alternas para trasladarte dentro de la capital del país.

Rutas alternativas al cierre de la Línea 2 del Metro CDMX

Para quienes se dirigen al Centro Histórico, se sugieren las siguientes estaciones del Metro como opción:

San Antonio Abad (Línea 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

¿Qué pide y por qué está en paro la CNTE?

El magisterio convocó a un paro nacional de 48 horas para el 13 y 14 de noviembre, con las siguientes demandas principales:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras reformas en materia educativa.

Aumento al presupuesto educativo , proponiendo alcanzar alrededor del 12% del PIB.

Mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos previos con el gobierno.

Las concentraciones iniciaron este jueves desde las 04 en el Zócalo y Palacio Nacional. Hacia las 09 inició una marcha rumbo a la Cámara de Diputados, donde también instaló un plantón que se prolonga hasta hoy.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el paro de la CNTE?

Entre las zonas que podrían presentar complicaciones se encuentran:

Centro Histórico

Zócalo

Av. Congreso de la Unión

Calle Sidar y Rovirosa

Emiliano Zapata

Av. Eduardo Molina