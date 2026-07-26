Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos vinculados al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes corren el riesgo de ser retenidos?

La restricción no es generalizada, pero impacta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

o falta de hojas. No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

(biométricos) en las oficinas de la SRE. Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Cómo renovar tu pasaporte y evitar retrasos en tu viaje

Para evitar formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, se aconseja verificar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de antelación a cualquier viaje. Si su documento fue emitido hace varios años y no presenta el chip electrónico visible en la portada, es recomendable agendar una cita.

La renovación del pasaporte implica la validación de la CURP certificada y el pago de derechos que corresponden, los cuales varían según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Es importante recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán el acceso, obligando a pasar por una revisión manual que puede resultar en la pérdida del vuelo.