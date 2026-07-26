Estados Unidos, Canadá y Suiza mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país de extranjeros que, quienes tengan intención de viajar a estos destinos deberán considerar para evitar inconvenientes con las autoridades y con las diferentes aerolíneas.

Un punto esencial para los ciudadanos que deban ingresar a dichos países sí o sí con pasaporte es mantener el documento completamente en vigencia y en buen estado, por lo que verificar los requisitos específicos que exige cada nación con respecto a este punto y renovar a tiempo para cumplirlos es fundamental.

Viajar de visita a Estados Unidos: qué requisitos de pasaporte se deberán cumplir

Estados Unidos establece como requisito general para todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo para ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

El pasaporte de nacionales y extranjeros siempre debe encontrarse en vigencia para ingresar o salir del país.

Viajar de visita a Canadá: qué requisitos de pasaporte se deberán cumplir

Canadá también exige que se presente un pasaporte completamente válido al momento del viaje u otro documento que sea aceptable, según cada nacionalidad.

Los ciudadanos estadounidenses, tienen la opción de presentar un pasaporte válido, aunque también se permite mostrar documentos como

Certificado de nacimiento

Certificado de ciudadanía o naturalización

Certificado de estatus nativo, junto con identificación con foto

Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

Además, los residentes permanentes que viajen por aire deben presentar sí o sí un pasaporte válido de su país nativo -u otro documento de viaje aceptable equivalente, según el caso- y green card válida. De entrar por agua o tierra, sólo se requerirá la presentación de la green card.

Viajar de visita a Suiza: qué requisitos de pasaporte se deberán cumplir

La Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza (FOCBS) indica que quienes requieran de un pasaporte o documento válido para ingresar a Suiza tendrán que presentar un ejemplar completamente en vigencia.

Además, deben ser válidos al menos tres meses (90 días) después de la fecha prevista de salida y deben haberse emitido de manera obligatoria en los últimos 10 años.

Es importante considerar que para ciudadanos de países que pertenezcan a la UE o EFTA cuentan con otros permisos y requisitos para el ingreso. Los puntos de identificación y visado que cada nacionalidad debe cumplir para ingresar a Suiza pueden consultarse clicando aquí.

Otros requisitos que todas las autoridades revisarán antes de habilitar estos viajes

Antes de que se autoricen los traslados internacionales, se tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como