El Servicio Militar Nacional en México ya se puso en marcha y miles de jóvenes nacidos en 2007 ya conocieron cuál será su nivel de participación. Como cada año, el tradicional sorteo de bolas marcó la diferencia entre quienes deberán asistir de forma activa y quienes quedarán en disponibilidad. Sin embargo, detrás de este proceso hay obligaciones, beneficios y un sistema que sigue vigente desde hace décadas. Una vez que los jóvenes se registron en la Junta Municipal de Reclutamiento, participaron en un sorteo que determinó su situación durante el servicio. Este mecanismo, conocido popularmente como “sorteo de bolas”, asigna dos posibles escenarios. Quienes obtuvieron la bola negra deben cumplir con el servicio activo. Esto implica asistir regularmente —generalmente los sábados— a sesiones de adiestramiento donde reciben formación en disciplina militar, educación cívica y habilidades básicas como primeros auxilios. En cambio, quienes sacaron bola blanca quedaron en condición de disponibilidad. Es decir, cumplen con el requisito legal del registro, pero no están obligados a presentarse de manera periódica. Si el resultado del sorteo te asignó la bola negra, el compromiso fue concreto. Durante el año debiste asistir a las jornadas de instrucción establecidas por las autoridades militares. En estas prácticas no solo se abordaron contenidos vinculados con el ámbito castrense, sino también formación en protección civil, manejo de emergencias y trabajo comunitario. Además, se buscó reforzar valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo. El incumplimiento pudo generar complicaciones administrativas, ya que no completar el servicio pudo retrasar la liberación de la cartilla militar. En cuanto a las fechas, el adiestramiento generalmente se llevó a cabo los sábados, iniciando entre enero y febrero y extendiéndose hasta noviembre. En algunos casos, las autoridades también programaron jornadas extraordinarias o actividades cívicas en fechas conmemorativas a lo largo del año. La entrega o liberación de la cartilla militar, por su parte, solió realizarse al finalizar el ciclo de adiestramiento, usualmente entre diciembre y los primeros meses del año siguiente, siempre que se hubiera cumplido con todas las asistencias requeridas. El Servicio Militar Nacional tiene su origen en la década de 1940, en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos que llevaron a México a fortalecer su capacidad de defensa. Aunque el escenario global cambió, el sistema se mantiene como una herramienta de formación cívica. Además, el programa incluye la participación voluntaria de mujeres, una modalidad que en los últimos años ganó visibilidad y amplió el alcance del servicio como espacio de formación y desarrollo personal.