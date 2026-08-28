Aunque no existe la regla de los seis meses de validez restante, sí se exige que el pasaporte esté activo durante todo el viaje.

Cada año, miles de viajeros se presentan en los controles migratorios sin advertir que su pasaporte está vencido o tiene una fecha de expiración cercana. Para ingresar a México, disponer de documentación válida continúa siendo uno de los requisitos esenciales exigidos por las autoridades.

Los controles de identificación internacional se mantienen tanto para los pasajeros que llegan por vía aérea como para quienes ingresan al país a través de las fronteras terrestres. Por este motivo, viajar con un pasaporte vencido puede impedir el ingreso a territorio mexicano, sin importar cuál sea el motivo del viaje.

El problema, además, puede surgir antes de llegar al destino. Durante el proceso de embarque, las aerolíneas revisan los documentos de los pasajeros y pueden impedir el acceso al avión cuando detectan que la documentación presenta irregularidades o se encuentra vencida.

Cuatro ciudades importantes de México bloquearán el ingreso de extranjeros que no cumplan con este requisito en su pasaporte

Los controles migratorios en los principales puntos de entrada de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez continuarán verificando que los extranjeros cuenten con documentación válida al momento de ingresar a México.

La disposición comprende a turistas, personas que viajan por negocios, residentes temporales y, en general, a cualquier extranjero que busque ingresar al territorio mexicano desde otro país o cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias advirtieron que presentar un pasaporte vencido o que no haya sido renovado puede ser motivo suficiente para rechazar el ingreso al país, sin importar la nacionalidad del viajero.

Control migratorio en aeropuertos: autoridades y aerolíneas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque para evitar la negativa de ingreso a México. Fuente: Canva

Por qué muchos extranjeros son bloqueados antes de llegar a México

Aunque la restricción está vinculada a los requisitos migratorios de ingreso, en la práctica la mayoría de los inconvenientes se producen antes del viaje.

Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido o presenta problemas de validez, pueden impedir que la persona aborde el vuelo.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a territorio mexicano, ya que la salida suele quedar bloqueada en el aeropuerto de origen para evitar inconvenientes migratorios posteriores.

A diferencia de otros países, México no mantiene actualmente una regla que obligue a tener seis meses de vigencia restante en el pasaporte para poder ingresar.

Las autoridades mexicanas únicamente exigen que el documento se encuentre vigente durante toda la duración del viaje y al momento de la entrada al país.

No obstante, especialistas en viajes recomiendan renovar el documento con anticipación cuando la fecha de vencimiento se encuentra próxima, ya que algunas aerolíneas pueden aplicar políticas más estrictas o solicitar mayor margen de validez antes de autorizar el embarque.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México

La principal recomendación es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o iniciar el viaje.

Si el documento está vencido o próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar la renovación ante la autoridad correspondiente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar toda la documentación con anticipación para evitar retrasos, cancelaciones de viaje o la negativa de embarque en el aeropuerto de origen.