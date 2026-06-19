El 62.1% de los trabajadores consideró que encontrar un mejor empleo es difícil o muy difícil, en un contexto de desaceleración laboral que ha reducido el dinamismo del mercado de trabajo en México, de acuerdo con el estudio Pulso Búsqueda Laboral 2026 de Rankmi.

La investigación, realizada entre más de 5,100 colaboradores de Latinoamérica, de los cuales México representó 34.2% de la muestra, mostró que apenas 3.6% de los encuestados percibió que actualmente es fácil acceder a una mejor oportunidad laboral.

Según Rankmi, esta percepción ocurre en un entorno de menor generación de empleo formal. La firma destacó que durante el primer trimestre de 2026 el país perdió más de 227 mil empleos, mientras que la informalidad laboral ya supera 54% del mercado de trabajo mexicano, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Felipe Cuadra, jefe de Recursos Humanos (CHRO) de Rankmi, señaló que la incertidumbre económica ha modificado la forma en que los trabajadores evalúan un posible cambio de empleo.

“La movilidad laboral ya no responde únicamente a compensación económica. Hoy las personas buscan organizaciones donde exista crecimiento, estabilidad y una experiencia laboral más humana. El problema es que el mercado también transmite señales de incertidumbre, y eso hace que muchos colaboradores quieran cambiarse, pero al mismo tiempo teman tomar el riesgo”, afirmó.

Crecimiento profesional gana terreno

A pesar de que el salario continúa siendo un factor relevante, el estudio detectó cambios en las prioridades de los trabajadores.

A nivel regional, el crecimiento profesional se posicionó como la principal razón para buscar un nuevo empleo, al concentrar 31.1% de las respuestas, por encima del salario y las prestaciones, que obtuvieron 26.2%.

Sin embargo, México mantuvo un comportamiento distinto al promedio latinoamericano. En el país, 30% de los trabajadores señaló al salario como el principal motivo para buscar nuevas oportunidades laborales.

El reporte indicó que mientras en Chile predominó la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo, y en Perú el desarrollo profesional encabezó las prioridades, los mexicanos continuaron otorgando mayor peso a la remuneración económica.

Búsqueda laboral se digitaliza

La investigación también mostró que la tecnología continúa transformando los procesos de búsqueda de empleo.

Los portales laborales fueron identificados como el canal más efectivo para encontrar trabajo, con 42.2% de las preferencias, seguidos de las recomendaciones y redes de contacto, con 23.5%, y LinkedIn, con 19.3% .

Además, el estudio encontró diferencias generacionales importantes. Mientras los Baby Boomers continúan dependiendo principalmente de los referidos personales, la Generación Z utiliza una combinación más amplia de plataformas y herramientas digitales para encontrar oportunidades laborales.

En México, las mujeres destacaron por mantener una búsqueda laboral más digitalizada y autogestionada, al utilizar con mayor frecuencia plataformas especializadas y LinkedIn.

“La búsqueda laboral dejó de ser un proceso lineal. Hoy conviven algoritmos, plataformas digitales y relaciones humanas en una misma experiencia. Las empresas que entiendan esa combinación y logren construir procesos más ágiles, humanos y transparentes tendrán una ventaja importante para atraer talento en un mercado donde las personas son mucho más cautelosas al momento de cambiar de trabajo”, concluyó Cuadra.