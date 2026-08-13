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Uno de los pasos más importantes a la hora de viajar al exterior es asegurarse de que el pasaporte se considere válido ante las autoridades migratorias del país de destino.
Países como Colombia, Venezuela y República Dominicana solicitan a los extranjeros que quieran ingresar que presenten un pasaporte que cumpla con una determinada condición: tener un periodo mínimo restante de vigencia.
Colombia: ¿Cuándo debe renovar el pasaporte y quiénes necesitan gestionar una visa?
Migración Colombia exige un pasaporte válido y vigente, o la presentación de uno de los documentos de viaje aceptados y admitidos por los acuerdos internacionales.
Al ingresar, se solicitará:
- Visa colombiana, si no se es nacional de países de la CAN y el Mercosur.
- Boleto de salida.
- Pruebas de solvencia económica.
- Información sobre la ruta y el lugar de hospedaje.
Venezuela: ¿Cómo se considera vigente un pasaporte y cuándo solicitar usa visa?
Venezuela solicita a quienes ingresan como turistas:
- Un pasaporte con al menos seis meses de vigencia.
- Visa, en caso de que corresponda.
- Un documento que acredite residencia en el país de origen.
- Boleto de ida y vuelta.
- Reservas de alojamiento o carta de invitación.
No obstante, tiene una lista de países cuyos ciudadanos no necesitan tramitar una visa para ingresar vía aérea, como por ejemplo:
- Argentina.
- Colombia.
- Brasil.
- México.
- España.
- Uruguay.
- Paraguay.
- Ecuador.
- Otros.
República Dominicana: ¿Cuándo hay que renovar el pasaporte y tramitar la visa?
A los extranjeros que ingresan como turistas, República Dominicana les solicita un pasaporte con una vigencia restante de seis meses, un boleto de ida y vuelta, pruebas de alojamiento y solvencia económica para cubrir la estadía.
Hasta el 31 de diciembre de 2026, los ciudadanos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador solo deben presentar un pasaporte vigente durante su estadía. Estos viajeros tampoco necesitan visa.