Uno de los pasos más importantes a la hora de viajar al exterior es asegurarse de que el pasaporte se considere válido ante

Uno de los pasos más importantes a la hora de viajar al exterior es asegurarse de que el pasaporte se considere válido ante las autoridades migratorias del país de destino.

Países como Colombia, Venezuela y República Dominicana solicitan a los extranjeros que quieran ingresar que presenten un pasaporte que cumpla con una determinada condición : tener un periodo mínimo restante de vigencia.

Colombia: ¿Cuándo debe renovar el pasaporte y quiénes necesitan gestionar una visa?

Migración Colombia exige un pasaporte válido y vigente, o la presentación de uno de los documentos de viaje aceptados y admitidos por los acuerdos internacionales.

Al ingresar, se solicitará:

Visa colombiana, si no se es nacional de países de la CAN y el Mercosur .

Boleto de salida .

Pruebas de solvencia económica.

Información sobre la ruta y el lugar de hospedaje.

Países como Colombia, Venezuela y República Dominicana solicitan a los extranjeros que quieran ingresar que presenten un pasaporte que cumpla con una determinada condición: tener un periodo mínimo restante de vigencia. Imagen creada con IA - ChatGPT

Venezuela: ¿Cómo se considera vigente un pasaporte y cuándo solicitar usa visa?

Venezuela solicita a quienes ingresan como turistas:

Un pasaporte con al menos seis meses de vigencia.

Visa , en caso de que corresponda.

Un documento que acredite residencia en el país de origen.

Boleto de ida y vuelta.

Reservas de alojamiento o carta de invitación.

No obstante, tiene una lista de países cuyos ciudadanos no necesitan tramitar una visa para ingresar vía aérea, como por ejemplo:

Argentina.

Colombia.

Brasil.

México.

España.

Uruguay.

Paraguay.

Ecuador.

Otros.

República Dominicana: ¿Cuándo hay que renovar el pasaporte y tramitar la visa?

A los extranjeros que ingresan como turistas, República Dominicana les solicita un pasaporte con una vigencia restante de seis meses, un boleto de ida y vuelta, pruebas de alojamiento y solvencia económica para cubrir la estadía.