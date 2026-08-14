Los usuarios incluidos serán contactados antes de cualquier visita técnica.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó el inicio del programa de renovación tecnológica de medidores de agua en hogares, comercios e industrias de la capital. La medida implica visitas programadas de personal administrativo y técnico autorizado para verificar las instalaciones y coordinar el reemplazo de los equipos .

Aunque el titular ha generado inquietud entre los usuarios, la EAAB aclaró que no habrá cambios masivos sin aviso previo y que solo las personas previamente informadas harán parte del proceso. El programa comenzó en agosto de 2026 y se desarrollará de forma gradual, organizada y bajo los estándares técnicos vigentes.

La actualización busca mejorar la precisión en la medición del consumo de agua y fortalecer la confiabilidad de la facturación del servicio en Bogotá.

¿Por qué cambiarán los medidores de agua en Bogotá?

Según la EAAB, una gran parte de los medidores instalados en la ciudad ya cumplió varios años de funcionamiento y puede presentar desgaste natural. Cuando esto ocurre, el equipo puede perder precisión y registrar consumos inferiores a los reales.

Por esa razón, la empresa reemplazará los dispositivos antiguos por medidores volumétricos y estáticos de tecnología más avanzada, capaces de ofrecer lecturas más exactas y verificables.

La decisión hace parte del proceso de modernización de la infraestructura de acueducto y se encuentra respaldada por la normativa de servicios públicos vigente en Colombia.

¿Cuántos medidores de agua serán reemplazados en esta primera etapa?

La EAAB informó que la primera fase del programa contempla el cambio de 319.000 medidores en Bogotá.

De ese total, ya se han instalado cerca de 11.000 nuevos equipos en las localidades de:

Usaquén.

Chapinero.

Suba.

Los usuarios seleccionados están siendo contactados previamente para coordinar la fecha de la visita técnica.

El Gobierno cambia masivamente todos los medidores de agua del país y las facturas aumentarán a partir de este mes. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo saber si su medidor de agua será cambiado?

La empresa explicó que el proceso será programado y notificado previamente. Ningún funcionario está autorizado para llegar sin aviso a realizar el cambio del medidor.

La comunicación oficial se realizará por los canales habilitados por la EAAB y permitirá al usuario conocer:

Si hace parte del programa.

La fecha estimada de la visita.

El procedimiento técnico.

Las condiciones del cobro.

Ante cualquier duda, se recomienda verificar la información directamente con la empresa.

¿Qué harán los técnicos durante la visita al inmueble?

Durante la intervención, el personal autorizado realizará varias actividades técnicas y administrativas:

Verificación del medidor existente.

Revisión de la acometida y del espacio de instalación.

Programación y ejecución del cambio.

Instalación del nuevo equipo.

Pruebas de funcionamiento.

Validación de la medición.

Firma del acta de instalación.

La EAAB señaló que el procedimiento contará con acompañamiento técnico durante todas las etapas.

¿Quién debe pagar el nuevo medidor de agua en Colombia?

Uno de los puntos que más preocupa a los usuarios es el costo del reemplazo. La EAAB recordó que el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y, por tanto, es propiedad del usuario.

Por esa razón, el valor del nuevo medidor y de la instalación será asumido por el usuario y se cobrará a través de la factura del servicio de acueducto.

La empresa indicó que existen opciones de financiación de hasta 36 meses, sujetas a las condiciones del usuario y del servicio.

¿Por qué la factura del agua podría aumentar desde este mes?

El aumento no corresponde a una nueva tarifa nacional del agua. Lo que puede incrementarse es el valor de la factura de los usuarios que entren al programa de renovación, debido al cobro del medidor y de la instalación.

Además, los nuevos equipos registran el consumo con mayor precisión, por lo que algunos hogares podrían observar diferencias frente a lecturas realizadas por medidores antiguos.

¿Cómo se cobrará el cambio del medidor de agua?

La EAAB advirtió que ningún funcionario puede recibir dinero en efectivo, transferencias ni pagos directos durante las visitas.

El cobro se realizará exclusivamente mediante la factura oficial del servicio de acueducto.

Los usuarios pueden consultar información a través de:

Acualínea 116.

Línea nacional 018000116007.

Puntos de atención de la EAAB.

CADE y SuperCADE.

¿Qué beneficios tendrán los nuevos medidores de agua?

La empresa aseguró que la modernización permitirá:

Medir con mayor exactitud el consumo real.

Reducir errores asociados a equipos antiguos.

Mejorar la transparencia de la facturación.

Detectar fugas y pérdidas de agua con mayor facilidad.

Optimizar la gestión del recurso hídrico en la ciudad.

Los nuevos dispositivos fueron sometidos a pruebas de precisión y resistencia antes de su instalación.

¿Qué pasará con los medidores de conjuntos residenciales y propiedad horizontal?

La EAAB también anunció un programa piloto para renovar medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas.

Estos equipos permiten medir el volumen total de agua que ingresa al conjunto y ayudan a identificar fugas en zonas comunes.

En este piloto específico, la instalación del medidor totalizador no tendrá costo para los usuarios incluidos, ya que el objetivo es evaluar los beneficios de esta tecnología en la administración del consumo comunitario.