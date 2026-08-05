En California, ningún bebé puede ser anotado al nacer con un apellido que lleve tilde o la letra ñ. La restricción alcanza a los registros vitales del estado y afecta apellidos como Núñez, García o Peña, que pierden su acentuación original en el acta.

La norma rige desde 1986, cuando los votantes aprobaron la Proposición 63, que declaró al inglés idioma oficial del estado. Desde entonces, el Departamento de Salud Pública limita los registros a las 26 letras del alfabeto inglés. La comunidad hispana, que supera los 15 millones de personas en California, es la más afectada.

¿Por qué no se pueden anotar apellidos en español con tilde o ñ en California?

El sistema oficial de registros vitales no reconoce signos diacríticos en ningún documento legal. Los formularios solo aceptan caracteres del alfabeto inglés estándar. Por eso, un apellido con ñ o tilde queda modificado automáticamente al momento de la inscripción.

La ley no prohíbe apellidos puntuales, sino los caracteres que contienen. Así, distintos apellidos hispanos quedan sujetos a la misma limitación al completar el acta de nacimiento.

Apellidos que se ven afectados por esta restricción

Núñez, registrado como Nunez

García, registrado como Garcia

Peña, registrado como Pena

Cualquier apellido con á, é, í, ó, ú o ñ

El sistema oficial de registros vitales no reconoce signos diacríticos en ningún documento legal. Magnific

¿Cuándo cambia esta restricción y qué deben hacer los padres?

El Gobierno de California ya avanzó en la solución. En octubre de 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó la AB 64, conocida como Name Accuracy Act.

La ley habilita el uso de tildes y ñ en actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Sin embargo, su implementación para nuevos registros no está prevista antes de 2027.