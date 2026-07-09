Cuanto antes | El nuevo Gobierno quiere que todos los jóvenes presten el servicio militar obligatorio (Representación creada con IA)

Confirmado por las Fuerzas Armadas: arranca el servicio militar obligatorio para los nacidos en 2008, durará un año y recibirán un salario mínimo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que impulsará cambios en el servicio militar obligatorio como parte de las primeras medidas de su administración, que comenzará el próximo 7 de agosto. Su propuesta busca que t odos los jóvenes aptos presten el servicio militar, al considerar que es una herramienta para fortalecer la disciplina, el sentido de pertenencia y la defensa del país.

El planteamiento fue presentado durante un acto oficial con su equipo de empalme en Bogotá, donde sostuvo que Colombia necesita ciudadanos comprometidos con el futuro de la Nación.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella sobre el servicio militar?

Durante su intervención, el mandatario electo afirmó que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer el compromiso ciudadano mediante el servicio militar.

“ Aquí necesitamos gente comprometida, gente doctrinaria. Necesitamos gente que se ponga las botas por el país. Cuando la patria llama a sus buenos hijos, tenemos que dar un paso al frente ”, expresó.

De la Espriella aseguró que la iniciativa forma parte de su proyecto denominado “Patria Milagro”, con el que busca incentivar la responsabilidad colectiva y fortalecer el civismo entre los jóvenes colombianos.

Además, insistió en que la propuesta trasciende el debate político.

“Esto no se trata de un proyecto personal ni de un tema político. Se trata de un tema de país. Aquí vamos a pagar todos el servicio militar para sacar a este país adelante y hacerlo grande, porque Colombia se merece un mejor futuro”, manifestó.

Cuanto antes | El nuevo Gobierno quiere que todos los jóvenes presten el servicio militar obligatorio EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Cómo se implementaría la medida?

Por el momento, el presidente electo no ha presentado un proyecto de ley ni ha explicado cómo funcionaría la iniciativa.

Tampoco precisó si el modelo contemplará excepciones, modalidades diferenciadas o cambios frente al sistema actual de reclutamiento previsto en la Ley 1861 de 2017, que regula el servicio militar en Colombia.

Se espera que los detalles sean presentados una vez inicie oficialmente su mandato.

La propuesta generó críticas de la oposición

Las declaraciones del mandatario electo provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y académicos.

La senadora Esmeralda Hernández cuestionó la propuesta al recordar que, según afirmó, De la Espriella no prestó servicio militar y sostuvo que la medida afectaría principalmente a jóvenes de menores recursos.

Otros anuncios durante el proceso de empalme

El anuncio sobre el servicio militar hizo parte de un discurso más amplio en el que De la Espriella expuso las prioridades de su administración.

Entre ellas destacó:

Fortalecer la lucha contra la corrupción.

Sancionar a los funcionarios involucrados en actos irregulares.

Reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente.

Reorganizar entidades públicas con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

Avanzar en una reforma administrativa enfocada en la eficiencia y la prestación de servicios.