Viajar a España, Italia o cualquier otro país que forme parte del Espacio Schengen implica cumplir con un requisito indispensable: contar con un pasaporte vigente y en buen estado. En aeropuertos internacionales como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Roma-Fiumicino, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden impedir el embarque o rechazar el ingreso de quienes no presenten la documentación exigida por la normativa europea.

Confirmado | Aeropuertos de Madrid, Roma y Barcelona bloquearán la entrada y salida a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Postergar la renovación del pasaporte puede convertirse en un inconveniente incluso antes de subir al avión. Además de los documentos migratorios que correspondan según la nacionalidad del pasajero, las compañías aéreas verifican el estado y la vigencia del documento antes de autorizar el viaje.

¿Qué revisan las aerolíneas antes del embarque?

En la mayoría de los casos, cualquier irregularidad se detecta durante el proceso de check-in . Las aerolíneas están obligadas a comprobar que cada pasajero cumpla con los requisitos documentales del país de destino. Para ello consultan las bases de datos y manuales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde se detallan las normas migratorias vigentes de cada Estado.

Si el pasaporte está vencido, presenta daños que dificultan su lectura —como páginas desprendidas, datos ilegibles o tapas deterioradas— o no cumple con el período mínimo de vigencia requerido, la compañía puede negar el embarque.

Este control responde a que las aerolíneas pueden enfrentar sanciones económicas si transportan pasajeros que no cumplen con las condiciones de ingreso establecidas por el país de destino.

¿Qué exigen las autoridades del Espacio Schengen?

Una vez que el viajero llega al aeropuerto, el control final queda a cargo de las autoridades fronterizas del país correspondiente. Tanto España como Italia aplican el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399), que establece las condiciones para el ingreso de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea.

En estos casos, el pasaporte debe cumplir con dos requisitos principales:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

Además, los agentes migratorios pueden solicitar documentación adicional, entre ella:

Reserva de alojamiento o carta de invitación.

Billete de regreso o de continuación del viaje.

Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estancia.

Documentación que justifique el motivo del viaje, cuando corresponda.

¿Qué ocurre con los ciudadanos de la Unión Europea?

Los ciudadanos españoles y del resto de los países de la Unión Europea pueden desplazarse dentro del espacio comunitario utilizando un pasaporte vigente o, en muchos casos, su documento nacional de identidad.

Sin embargo, cuando el viaje implique entrar o salir desde un país tercero, contar con un documento válido y en buen estado sigue siendo un requisito esencial. Uno vencido o deteriorado puede impedir el embarque incluso antes de llegar al control migratorio.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte y renovarlo antes de planificar el viaje para evitar contratiempos en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Roma o cualquier otra terminal del Espacio Schengen.