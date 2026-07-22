Confirmado por las Fuerzas Armadas | Reclutarán a jóvenes mayores de 18, 19, 20 y 21 años para el servicio militar obligatorio durante estas fechas.

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá convocando durante 2026 a los hombres mexicanos que deban cumplir con esta obligación constitucional. El proceso está regulado por el Artículo 5 de la Constitución y por la Ley del Servicio Militar, e incluye etapas de registro, sorteo, adiestramiento y liberación de la cartilla.

La convocatoria corresponde a la clase 2008, integrada por los jóvenes que cumplen 18 años durante 2026, además de los remisos de 19, 20, 21 años y hasta 39 años que no realizaron el trámite anteriormente. Las mujeres pueden participar de forma voluntaria.

¿Quiénes deberán realizar el Servicio Militar Nacional en 2026?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, deberán participar en el proceso:

18 años durante 2026 . Clase 2008 , quienes cumplen

Remisos de entre 18 y 39 años que no hayan obtenido su cartilla militar.

Mujeres voluntarias, cuya incorporación continúa siendo opcional.

El trámite es gratuito y únicamente puede realizarse por los canales oficiales establecidos por la Sedena.

Estas son las fechas del Servicio Militar Nacional en 2026

El calendario contempla cinco etapas principales:

Alistamiento o registro: del 2 de enero al 15 de octubre de 2026 .

Reclutamiento: durante los fines de semana de enero , de 08:00 a 13:00 horas .

Sorteo: un domingo de noviembre de 2026 , cuya fecha será anunciada oficialmente.

Adiestramiento: para quienes resulten encuadrados tras el sorteo.

Liberación de la cartilla: generalmente durante diciembre.

ChatGPT

En el sorteo se determina quiénes deberán realizar el adiestramiento presencial y quiénes quedarán a disponibilidad, sin asistir a las sesiones, pero con su situación administrativa registrada.

Así será el nuevo adiestramiento del Servicio Militar en 2026

El modelo previsto para 2026 reduce la carga horaria respecto de esquemas anteriores.

El adiestramiento estará compuesto por 13 sesiones sabatinas de seis horas, divididas en dos periodos:

Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Durante estas jornadas se impartirán contenidos de orden cerrado, educación física, legislación militar, ética, protección civil y valores cívicos.

Documentos necesarios para tramitar la cartilla militar

Los aspirantes deberán presentar:

INE vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante del máximo grado de estudios.

Cuatro fotografías tamaño cartilla (35 x 45 mm), con fondo blanco y sin retoques.

También deberán cumplir con las normas de presentación personal establecidas por las autoridades para que el trámite sea aceptado.

¿Qué ocurre si una persona no realiza el Servicio Militar?

La legislación vigente no establece multas, prisión ni sanciones penales por no tramitar la cartilla militar o no asistir al adiestramiento.

La principal consecuencia es quedar en situación militar irregular, lo que puede representar un requisito pendiente para ingresar a instituciones militares, la Guardia Nacional o determinados empleos del sector público. En cambio, no impide viajar al extranjero, estudiar ni realizar la mayoría de los trámites civiles.