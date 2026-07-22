Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Brígida de Suecia que se recuerda cada 23 de julio.

Santoral del día | Santa Brígida de Suecia (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Brígida de Suecia?

Santa Brígida de Suecia fue una religiosa notable y una figura clave en la historia de la Iglesia. Nació en Suecia y se casó con el noble Ulfo, con quien tuvo ocho hijos. Durante su vida familiar, se dedicó a educar a sus hijos en la fe y logró inspirar a su esposo para que llevara una vida piadosa.

Tras la muerte de Ulfo, Santa Brígida emprendió una peregrinación a varios santuarios, donde intensificó su compromiso espiritual. Durante sus viajes, escribió diversos textos que abordaban la urgencia de reformar la Iglesia, tanto en su liderazgo como en sus creyentes, reflejando su deseo de renovación espiritual y moral.

Además de sus aportes escritos, Santa Brígida fundó la Orden del Santísimo Salvador, que dejó un legado perdurable en la comunidad cristiana. Su vida y obra le han valido el título de Patrona de Europa, siendo reconocida por su firme devoción y su lucha por la reforma dentro de la Iglesia.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

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devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Brígida de Suecia (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 23 de julio de 2026

El 23 de julio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos cuyo legado perdura a lo largo de los siglos. Entre ellos, destaca el Beato Cristino Gondek, quien se destacó en el siglo XX por su dedicación y servicio a los más necesitados. Su vida es un ejemplo de fe y caridad, inspirando a muchos seguidores en la actualidad.

También se conmemoran a San Juan Casiano y San Valeriano de Cimiez, ambos del siglo V. San Juan Casiano es conocido por su labor en la formación de monjes y por su influencia en el desarrollo del monasticismo. Por su parte, San Valeriano de Cimiez es venerado por su vida de austeridad y dedicación religiosa, elementos que lo han convertido en un símbolo de fe en su región.

Finalmente, la celebración incluye a la Beata Juana de Orvieto, del siglo XIV, reconocida por su profunda espiritualidad y compromiso con los pobres y a San Severo de Bizia, un mártir del siglo IV que ha sido recordado por su valentía en la fe. Estas festividades darán lugar a reflexiones sobre la importancia de la devoción y la comunidad en la vida cristiana.

La oración para Santa Brígida de Suecia:

Oh Dios, que guiaste a Santa Brígida por los diversos caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz; concédenos, por su intercesión, buscarte en todas las cosas y conformarnos siempre a la pasión de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.