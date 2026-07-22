Confirmado | Aeropuertos de Córdoba y La Rioja bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Disponer de un pasaporte vigente y en perfectas condiciones constituye una condición indispensable para cruzar los controles fronterizos en España. Esta exigencia aplica por igual tanto a las grandes terminales internacionales como a los aeropuertos regionales de Córdoba y La Rioja (Logroño-Agoncillo), así como a cualquier otro punto de embarque o desembarque del territorio nacional.

Atrasar la tramitación o renovación del documento de viaje puede ocasionar graves inconvenientes: tanto el personal aeroportuario como los agentes migratorios poseen la atribución legal de rechazar de forma inmediata el acceso a la aeronave o el ingreso al país a aquellos viajeros que no cumplan estrictamente con las regulaciones vigentes.

Qué te piden las aerolíneas y Migración antes de volar

De forma habitual, las irregularidades relativas a la documentación no se identifican al arribar al destino, sino durante el proceso de facturación (check-in) o en la puerta de embarque del aeropuerto de partida. Las aerolíneas comerciales asumen la responsabilidad legal de examinar exhaustivamente las credenciales de cada pasajero antes de autorizar su abordaje, basándose en las directrices estandarizadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Confirmado | Aeropuertos de Córdoba y La Rioja bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte. Fuente: Shutterstock.

En el supuesto de que el personal en los mostradores de aviación comercial detecte que la libreta del pasaporte está caducada, presenta un deterioro físico evidente (hojas desprendidas, datos o sellos ilegibles, cubiertas dañadas) o carece de la vigencia mínima estipulada, procederá a denegar la tarjeta de embarque de manera inmediata.

Este protocolo responde al riesgo de elevadas multas financieras que los organismos estatales imponen a las empresas de transporte aéreo por trasladar personas con documentación antirreglamentaria. Conforme a las orientaciones del gestor aeroportuario AENA, cualquier imperfecto físico considerable o la expiración de la validez del pasaporte configuran motivos directos para suspender el viaje.

Qué exigen las autoridades de España

En las operaciones de vuelo directas o conexiones donde intervienen vuelos internacionales, la verificación final en el territorio español queda reservada a la Policía Nacional. Los agentes gestionan los filtros de control fronterizo y aplican rigurosamente el Reglamento de Extranjería (aprobado mediante el Real Decreto 557/2011, en su artículo 6.1), disposición que invalida cualquier pasaporte que no cumpla las condiciones normativas o presente daños visibles.

Confirmado | Aeropuertos de Córdoba y La Rioja bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte. Fuente: EFE.

España, al formar parte de la zona común europea, se rige bajo las normas del Código de Fronteras del Espacio Schengen (Reglamento UE 2016/399), lo que fija criterios estrictos respecto a los plazos de vencimiento de los documentos, de acuerdo con la información provista por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ciudadanos no comunitarios

Conforme al artículo 6 de la normativa Schengen, no es suficiente que el pasaporte se encuentre vigente durante la estancia prevista. Las autoridades fijan como requisito imperativo que el documento disponga de una validez remanente de al menos 3 meses posteriores a la fecha programada para abandonar el espacio Schengen. Asimismo, el pasaporte debe haber sido emitido dentro de los 10 años previos al viaje.

Al someterse a la revisión migratoria en instalaciones como los aeropuertos de Córdoba o La Rioja, los viajeros procedentes de terceros países pueden ser requeridos por la Policía Nacional para presentar, en adición a su pasaporte actualizado:

Documentación probatoria del motivo del viaje : comprobante de reserva hotelera o carta de invitación emitida conforme a la normativa oficial.

Billete de regreso : pasaje confirmado que garantice la salida del espacio comunitario dentro del lapso permitido.

Acreditación de medios económicos suficientes: fondos requeridos para cubrir la estancia, calculados en función del importe diario de referencia fijado por el Ministerio del Interior.

Ciudadanos españoles y de la Unión Europea

Los nacionales españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea pueden entrar o salir del territorio nacional mediante la exhibición de su pasaporte en vigor o, si se desplazan dentro del entorno comunitario, empleando su Documento Nacional de Identidad (DNI) plenamente actualizado.

Para prevenir contratiempos inesperados antes de volar desde las instalaciones aeroportuarias de Córdoba o La Rioja, se recomienda verificar con margen suficiente la fecha de caducidad de los documentos de viaje y tramitar la cita previa de renovación con considerable antelación a la fecha de salida.