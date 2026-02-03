El Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene su carácter obligatorio durante 2026, pero con modificaciones significativas que buscan mayor flexibilidad para los conscriptos. La Secretaría de la Defensa Nacional implementó ajustes en el modelo de cumplimiento dirigidos principalmente a quienes nacieron en 2008 y a los jóvenes remisos.

Los cambios introducidos tienen como propósito modernizar el proceso sin eliminar su componente cívico y formativo. Esta actualización del servicio militar obligatorio incluye reducción de tiempos, reorganización del adiestramiento y mantiene la relevancia de la Cartilla Militar liberada como documento esencial.

Cuánto dura el Servicio Militar Obligatorio a partir del 2026

La innovación más destacada del SMN 2026 es el adiestramiento intensivo, modalidad que permite completar el servicio en un lapso considerablemente menor. Los jóvenes seleccionados deberán asistir únicamente a 13 sesiones sabatinas, lo que representa aproximadamente tres meses en total.

Servicio Militar Obligatorio

Este esquema fue creado para evitar que el servicio militar interrumpa de manera prolongada las actividades diarias de los conscriptos. De esta forma, los jóvenes pueden continuar con sus estudios universitarios, empleos o prácticas profesionales mientras cumplen con esta obligación.

El periodo de registro para el Servicio Militar Nacional 2026 ya está activo. Los nacidos en 2008 y los remisos que no realizaron el trámite previamente pueden alistarse desde el 2 de enero hasta el 15 de octubre de 2026 .

El procedimiento debe efectuarse presencialmente en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda al domicilio del interesado. Tras completar el registro, los jóvenes deberán esperar hasta noviembre de 2026, cuando se realizará el sorteo que definirá su situación militar.

Durante dicho sorteo se asignará una bola de color —blanca, azul o negra— que determinará si el conscripto debe presentarse al adiestramiento activo, cumplir en disponibilidad o quedar exento. Las autoridades aconsejan no postergar el trámite hasta las últimas semanas de octubre debido a la saturación en las oficinas de reclutamiento.

Cartilla Militar liberada: qué es y por qué es fundamental

Para iniciar el proceso del Servicio Militar Nacional, los interesados deben presentar:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial vigente.

También se requieren dos fotografías recientes con camisa blanca, fondo claro y corte de cabello tipo casquete corto, según lineamientos de la Sedena.

La obtención de la Cartilla Militar liberada sigue siendo fundamental para el desarrollo académico y profesional de los jóvenes mexicanos. Este documento sirve como identificación oficial y resulta indispensable para acceder a ciertos empleos en la administración pública, fuerzas de seguridad y para realizar trámites en diversas instituciones educativas.