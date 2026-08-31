En el ámbito de la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado un fallo crucial que subraya la relevancia de esta problemática. Este dictamen afirma que la falta de justificación en el incumplimiento de la obligación de ofrecer alimentos puede conllevar serias sanciones penales.

La resolución se origina del estudio del Amparo Directo en Revisión 3097/2025 , en el cual se analizó el caso de un individuo condenado por negarse a cumplir con el pago de la pensión a sus hijas. La Corte validó la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Tamaulipas, que tipifica este tipo de abandono.

Fallo inédito de la Suprema Corte a favor de los hijos | Se aplicarán sanciones para padres que no cumplan sus obligaciones alimentarias

Alcances e implicaciones del fallo de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 3097/2025

La SCJN ha establecido que cualquier individuo con el deber legal de brindar alimentos no puede cesar de hacerlo sin un motivo plenamente justificado. La omisión intencionada de esta responsabilidad constituye un abandono que afecta de manera directa el desarrollo integral de los menores de edad.

El Pleno del Tribunal ratificó la sentencia condenatoria, afirmando que la norma estatal es constitucional, dado que expone de manera precisa los elementos que conforman el delito de abandono de obligaciones alimentarias y asegura la seguridad jurídica de ambas partes.

La Suprema Corte resolvió que la pensión alimenticia de menores de edad no puede suspenderse

El incumplimiento injustificado puede ser objeto de persecución penal, así como generar consecuencias civiles, tales como embargos o retención de ingresos, de acuerdo con lo dictaminado por la Corte.

La resolución tiene implicaciones significativas para legislaciones afines en el país. Reafirma que la defensa del interés superior de la niñez permite establecer sanciones más severas para los deudores alimentarios renuentes en todo México.

Un aspecto fundamental de la resolución fue el examen de la expresión “sin motivo justificado” presente en el tipo penal. La Corte indicó que este término carece de ambigüedad y no vulnera el principio de legalidad, contrariamente a lo que se había argumentado.

La Suprema Corte aclaró que el término debe ser analizado conforme a las circunstancias específicas de cada caso. Factores como la capacidad económica del obligado, razones de fuerza mayor o cualquier circunstancia real que obstaculice el cumplimiento deben ser considerados por el juez.

El Tribunal subrayó enfáticamente que el derecho a recibir alimentos constituye una obligación derivada de la protección reforzada que el Estado debe garantizar a la niñez, lo cual incluye la seguridad material necesaria para su desarrollo.

Esta interpretación flexible y contextual permite que los jueces evalúen cada situación de manera individual, evitando rigideces que puedan perjudicar tanto a los acreedores de alimentos como a quienes tienen el deber de proporcionarlos. No es preciso que la ley enumere de manera exhaustiva todos los supuestos de justificación.