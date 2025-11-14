En esta noticia

A pesar de que las transacciones bancarias digitales son cada vez más comunes entre la población, una parte significativa de los usuarios en México mantiene su preferencia por la operación presencial en las sucursales. Ante esta realidad, resulta fundamental para la gestión financiera conocer el calendario oficial de cierres masivos de bancos programados para el 2025.

Estar al tanto de los días específicos de cancelación de las operaciones bancarias presenciales determinadas por el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) permite prever los movimientos.

Cuándo será el próximo cierre masivo de bancos en México

Tener en cuenta que el cierre de sucursales bancarias aplica a todas las entidades financieras del país, por lo que clientes de BBVA, Santander o Banorte, deberán anticipar sus consultas u operaciones.

Clientes de BBVA, Santander o Banorte y todos los bancos de México deberán anticipar sus operaciones por cierre masivo de sucursales.

La CNBV entidad reguladora clave en el sector, es la encargada de establecer y comunicar las fechas oficiales en las que las sucursales bancarias suspenderán sus actividades en todo el territorio mexicano. Por lo general suelen coincidir con feriados nacionales o días festivos.

Antes de finalizar el año fueron declarados tres feriados bancarios, por lo que entre noviembre y diciembre los bancos permanecerán cerrados un total de 72 horas:

  • 17 de noviembre: tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana.
  • El 12 de diciembre en conmemoración del Día del Empleado Bancario
  • El 25 de diciembre por Navidad.

Cómo operar durante los cierres bancarios

Aunque en estas fechas los bancos no estarán abiertos, la mayoría de las instituciones financieras cuentan con servicios en línea a través de aplicaciones móviles y plataformas web, donde es posible realizar varias operaciones.

Además, los cajeros automáticos seguirán operativos las 24 horas del día, ofreciendo opciones para atender diversas necesidades de los clientes.