En el transcurso de este sábado, 29 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 08.04 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 102 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 17.0 kilómetros, latitud de 15.417° y una longitud de -94.663°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, mantenga la calma, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y evite usar elevadores.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr, verifique fugas de gas y daños, siga indicaciones oficiales y use mensajes de texto para comunicarse, reservando las líneas de emergencia.